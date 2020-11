Po slovesu se vrstijo pokloni in boleča razkritja: 'Maradona je umrl reven'

Sveče, cvetje, šali in ostali spominki, ki so jih pred fotografijo Diega Maradone ob stadionu San Paolo zapustili navijači Napolija.

"Maradoni ni na bančnem računu ostalo praktično nič. Umrl je reven," je La Gazzetta dello Sport citirala Luisa Venturo, argentinskega novinarja, ki je bil zelo blizu Diegu Maradoni. "Vzeli so mu skoraj vse, on pa je podaril vse ostalo,"je dodal Ventura. Po njegovih informacijah se je Maradona lahko preživljal zgolj zaradi plače, ki jo je prejemal pri svojem zadnjem klubu, Gimnasii iz La Plate, kjer je bil trener članskega moštva.

Njegove plače pri Gimnasii nikoli niso javno razkrili, po nekaterih informacijah naj bi dosegala milijon evrov, a seveda ni znano, ali je imel 60-letni Maradona tudi dolgove, oziroma ali je bila njegova plača res tako visoka. V La Plati je začel delovati leta 2019, ko je prevzel ekipo, ki se je borila za obstanek med argentinsko elito. "Volkovi" so bili na koncu uspešni, Maradona pa je ob marčevskem gostovanju pri Boca Juniorsih, kjer velja za legendo kluba, tudi proslavljal naslov svojega nekdanjega kluba, ki je Gimnasio na svojem stadionu premagal z 1:0 in tudi matematično potrdil končno zmago v prvenstvu.

Zadnja leta zaznamovalo pranje umazanega perila v javnosti

Kljub temu da je zaradi internih bojev v klubu napovedal svoje slovo, je nato ostal trener članske ekipe in konec oktobra doma proti Patronatu (3:0) spet sedel na klopi Gimnasie. Vodenje ekipe so zaradi zdravstvenih težav nato vse do njegove smrti prevzeli njegovi pomočniki.

Maradona se je v zadnjih letih z družino, nekdanjo ženo Claudio Villafane in hčerama Gianninoin Dalmo, zapletel tudi v sodne spore. V osrčju dogajanja je bil vedno Maradonov odvetnik Matias Morla, ki je Villafanejevo oziroma hčeri obtožil prevar, goljufij in okoriščanja na račun nekdanjega nogometaša. Morlo je Maradonova družina izpostavljala kot glavni razlog za hladen odnos z očetom, decembra lani pa se je trojica odločila pravnika tožiti. Nekaj tednov prej je Maradona v posnetem govoru prek Instagrama napovedal, da družini ne namerava zapustiti ničesar, potem ko je Gianinna ob njegovem začetku trenerske epizode pri Gimnasii dejala, da njenega očeta "ubijajo".

'Vse, kar sem v življenju zaslužil, bom daroval'

"Živijo. Želim vam povedati, da niti slučajno ne umiram. Povsem sem miren, ker delam. Zelo me je bolel poraz z Estudiantesom, toda ne vem, kaj je želela povedati Gianinna ali kako si je razlagala reči, ne vem," je novembra lani dejal Maradona."Vem, da jih takrat, ko se nekdo stara, bolj kot to, kar počneš v tem trenutku, skrbi tvoja zapuščina. Mene ne ... Vsem sporočam, da jim ne bom zapustil ničesar. Da bom vse daroval! Vse, kar sem v življenju zaslužil, bom daroval. Tako da kar naj še naprej govorijo o tem, kdaj bom umrl. Zelo sem zdrav. Zelo sem zdrav. Hvala,"je pristavil v posnetku, ki ga je opremil z besedami: "Bolj živ kot kadarkoli ... In še naprej čakam, da mi vrnejo vse, kar je moje."

Villafanejeva mu je nato odgvoroila:"Glede na to, da imaš jajca, da objaviš video na tvojem Instagramu in govoriš o najini hčeri, pričakujem, da jih boš imel tudi jutri, da se boš pojavil na sodišču, glede na to, da tega do sedaj še nikoli nisi storil."

Na pogrebu v Bellavisti na obrobju Buenos Airesa so se od očeta poslovile tri hčerke, tudi Jana Maradona, ki se mu je rodila v zunajzakonski zvezi, medtem ko Diego Armando Maradona Sinagra, njegov 34-letni sin, zaradi okužbe z novim koronavirusom ni dobil zelene luči zdravnikov. Verskemu obredu je prisostvovalo 25 oseb, poleg nekdanje žene Villafanejeve je družina dovolila obisk tudi Maradonovi nekdanji partnerici Veronici Ojeda. Od ožjih družinskih članov so argentinski mediji omenili tudi brata Raula in Maradonove sestre.