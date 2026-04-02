Nogomet

Po debaklu v Zenici se poslavljata Buffon in prvi mož italijanskega nogometa

Rim, 02. 04. 2026 17.18 pred 25 dnevi 2 min branja 17

Ž.Ž. STA
Gabriele Gravina

Neuspeh italijanske nogometne reprezentance v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo je že zahteval prvo žrtev. Manj kot 48 ur po porazu v Zenici proti Bosni in Hercegovini je odstopil predsednik nogometne zveze Italije Gabriele Gravina, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Gabriele Gravina je odstopil le dan potem, ko je italijanski minister za šport in mladino Andrea Abodi napovedal korenite spremembe v vrhu zveze in prevzetje odgovornosti, da se Italija tretjič zapored ni uvrstila na svetovno prvenstvo.

Gabriele Gravina
Gabriele Gravina
FOTO: Profimedia

Gravina, ki je volitve za novega predsednika razpisal za 22. junij, je na čelo italijanske nogometne zveze prišel leta 2018, ravno potem ko je Italija v dodatnih kvalifikacijah za SP 2018 izpadla proti Švedski. V svojem mandatu je največji uspeh dosegel leta 2020, ko je Italija v finalu evropskega prvenstva premagala Anglijo.

V slovo pomahal tudi Buffon

Po odstopu Gravine je slovo od reprezentance napovedal tudi Gianluigi Buffon.

"Zdaj, ko se je predsednik Gravina odločil za umik, se čutim svobodnega, da storim enako. To se mi zdi odgovorno dejanje. Glavni cilj je bil vrniti Italijo na svetovno prvenstvo. In nam ni uspelo," je dejal Buffon.

Gianluigi Buffon
Gianluigi Buffon
FOTO: Profimedia

"Prav je, da tistim, ki pridejo za mano, damo proste roke, da izberejo osebo, ki se jim zdi najboljša za mojo pozicijo. Biti del reprezentance je zame čast in strast, ki me prežema že od otroštva. Hvaležen sem za privilegij in lekcije, ki mi jih je ta izkušnja pustila. Forza Azzurri, vedno!" je med drugim še dejal italijanski vratar.

Napoveduje se tudi odstop selektorja Gattusa

Gennaro Gattuso
Gennaro Gattuso
FOTO: Profimedia

V Italiji mediji ugibajo, kdo bo naslednja žrtev. Kot piše La Gazzetta dello Sport, bo to skoraj zagotovo selektor Gennaro Gattuso, ki je Azzurre vodil na osmih tekmah z bilanco šestih zmag in dveh porazov.

Kot možne naslednike italijanski mediji omenjajo Antonia Conteja, Massimiliana Allegrija, Roberta Mancinija in Pepa Guardiolo.

KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
GUNDABAD
03. 04. 2026 10.15
da ne more ena Italija z 60mio prebivalci sestaviti ene ekipe za mundial pa to je absurd, so mogli nazaj Balotellija potegniti, ziher bi nek naredu, če ne vsaj en rdeč karton fasow :) :)
Sportsman74
03. 04. 2026 10.12
To je šport. Tudi velikani padejo in zato je špirt zanimiv. Kdo pa pravi da ni Bosna boljša od ITA?
SpamEx
02. 04. 2026 21.45
Pri nas tega ne poznamo
oježeš
02. 04. 2026 20.54
Mislim, da bi tukaj najmanj besed morali imeti politiki. Malo naj se zamislijo nad seboj. Delajo, govorijo kar hočejo, sebi določajo prioritete, nimajo nobenega nasprotnika s katerim bi tekmovali in so večni zmagovalci pa če zadeve še bolj sfižijo. V športu imaš nasprotnika, ki ga moraš premagati, zato pa moraš vlagati veliko lastnega truda, se odrekati normalnemu življenju in normalno, da nisi vedno uspešen. Zato naj politiki dajo roke stran od izjav, ki ne pašejo v športna dogajanja.
Kolllerik
02. 04. 2026 20.20
Gatuzzo je bil njega dni fajter, da mu ni bilo para. No, kot trenerju mu ni uspelo.
korcula1
02. 04. 2026 19.58
Italijanski nogomet že dolgo ne gledljiv, zavlačevanje, simuliranje, ležanje...
Komentatorskijunky
02. 04. 2026 19.17
Je pa zanimivo, da so razlike med "velikimi" ekipami in "malimi " ekipami v bistvu tako majhne. Malo več strategije, motivacije, psihologije in se vse lahko obrne na glavo čez noč
NIAR
02. 04. 2026 18.34
Brez veze. Šport je spremenljiva stalnica.
myomy
02. 04. 2026 18.29
Bravo Bosanci.
stanga123
02. 04. 2026 18.19
Mah to je kar nekaj, Šwedi z dvema zmagama na SP?al nekaj podobnega eh....kje so cas Pirlu Inzaghi Piero Bagggio..jah že njihovi igralci niso v nekih vidnih klubskuh vlogah
zmerni pesimist
02. 04. 2026 18.18
Kaj jim vse to pomaga če pa nimajo dobrega igralskega kadra v kljubih pa večinoma tujcu iz afrike in drugot
testosteron
02. 04. 2026 18.25
Točno tako - preveč tujcev, domači mladci pa ne pridejo do izraza !...
Lens
02. 04. 2026 18.18
Dobro je završalo, pri nas bi pa šla karavana počasi naprej, kot da ni nič.
4krogci
02. 04. 2026 18.25
Pri nas so pa tadovolni ko so na prijatlski tekmi zmagal 🤣
zajfa
02. 04. 2026 18.27
Itak, sam da se vleče dobra plača, če pa kdo kaj pisne, je pa že mafija zadaj ready, da ti začepi usta z enim telefonskim klicem.
bibaleze
Portal
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Zvezdnica Harryja Potterja pričakuje drugega otroka
Zvezdnica Harryja Potterja pričakuje drugega otroka
zadovoljna
Portal
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Leto in pol po grozljivi nesreči: Leon Stanič znova hodi in opozarja na pomen varnosti
Leto in pol po grozljivi nesreči: Leon Stanič znova hodi in opozarja na pomen varnosti
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
cekin
Portal
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Portal
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Verstappen: Po svoji poti
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
