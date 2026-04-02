Po debaklu v Zenici se poslavljata Buffon in prvi mož italijanskega nogometa

Gabriele Gravina je odstopil le dan potem, ko je italijanski minister za šport in mladino Andrea Abodi napovedal korenite spremembe v vrhu zveze in prevzetje odgovornosti, da se Italija tretjič zapored ni uvrstila na svetovno prvenstvo.

Gabriele Gravina FOTO: Profimedia

Gravina, ki je volitve za novega predsednika razpisal za 22. junij, je na čelo italijanske nogometne zveze prišel leta 2018, ravno potem ko je Italija v dodatnih kvalifikacijah za SP 2018 izpadla proti Švedski. V svojem mandatu je največji uspeh dosegel leta 2020, ko je Italija v finalu evropskega prvenstva premagala Anglijo.

V slovo pomahal tudi Buffon

Po odstopu Gravine je slovo od reprezentance napovedal tudi Gianluigi Buffon. "Zdaj, ko se je predsednik Gravina odločil za umik, se čutim svobodnega, da storim enako. To se mi zdi odgovorno dejanje. Glavni cilj je bil vrniti Italijo na svetovno prvenstvo. In nam ni uspelo," je dejal Buffon.

Gianluigi Buffon FOTO: Profimedia

"Prav je, da tistim, ki pridejo za mano, damo proste roke, da izberejo osebo, ki se jim zdi najboljša za mojo pozicijo. Biti del reprezentance je zame čast in strast, ki me prežema že od otroštva. Hvaležen sem za privilegij in lekcije, ki mi jih je ta izkušnja pustila. Forza Azzurri, vedno!" je med drugim še dejal italijanski vratar.

Napoveduje se tudi odstop selektorja Gattusa

Gennaro Gattuso FOTO: Profimedia