Po večnem derbiju podobne izjave iz obeh taborov: 'Bili smo bližje zmagi'

Največji klubski nogometni dogodek v Sloveniji je – vsaj glede dinamike, želje in pristopa obeh klubov – upravičil pričakovanja. V izjavah po tekmi so v obeh taborih objokovali izgubljeni dve točki. "Občutki so mešani. Moti me tistih uvodnih 30 minut prvega polčasa, ko smo bili neprepoznavni. Nasprotnik je zadel, nam pa ni uspelo vzpostaviti ritma, dlje časa zadržati žoge in priti iz situacije, v kateri smo se znašli. V drugem polčasu je bilo boljše, skoraj ves čas smo bili dobri in ni bilo večjih napak. Škoda, da nismo zadeli še drugič," je dogajanje v Ljudskem vrtu razčlenil Saša Gajser. Po daljši prisilni odsotnosti zaradi poškodbe se je v kader aktualnih podprvakov vrnil Denis Klinar. "Vrnil se je po poškodbi in odigral fantastično tekmo, čeprav je vmes dolgo manjkal. Santos je igral dobro na prejšnjih tekmah, toda Klinar je izkušenejši in sem mu namenil prednost. Ob prikazanem ni pripomb na njegov nastop," je prepričan Gajser. "Bili smo bližje zmagi, tako da smo lahko nezadovoljni. Če potegnemo črto, smo bili bližje uspehu, ampak vseeno je delitev točk nekako pravična. Gremo naprej," pa je povedal strateg Olimpije Goran Stanković, ki z zmaji še ni izgubil, a so zeleno-beli po uvodnih dveh spomladanskih zmagah na zadnjih treh obračunih (zgolj) remizirali.