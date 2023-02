Ostre besede iz tabora Olimpije: Marsikdo lahko dvomi v regularnost prvenstva

Iz tabora ljubljanske Olimpije, premočno vodilne ekipe v slovenski prvi ligi, kjer ima pred prvim zasledovalcem Mariborom dvanajst točk naskoka, prihajajo ostre besede po derbiju v Ljudskem vrtu, ki so ga z 2:0 dobili Mariborčani in s tem prvič v sezoni ugnali zagrizene tekmece iz slovenske prestolnice. Po mnenju vodilnih iz tabora zmajev je bilo med tekmo kar nekaj materialnih kršitev pravil. Odgovorni so se za nekatere že opravičili, a v ljubljanskem klubu zahtevajo več ...

icon-expand Derbi se je končal z zmago Maribora z 2:0. Repi pa se še vlečejo. FOTO: Damjan Žibert

Maribor je tretji večni derbi v sezoni dobil z 2:0 in zaostanek za vodilno Olimpijo zmanjšal na 12 točk. Takoimenovano "sokolje oko" je po zapisu angleškega podjetja odpovedalo le v 79. minuti večnega derbija.

Mariborčani so po tem, ko so izgubili prva dva večna derbija sezone, v nedeljo prišli do 21. zmage na 55. medsebojnem obračunu od vrnitve Olimpije (ta jih ima 12) v prvo ligo.

Olimpijin nogometaš Aldair je takrat v nadaljevanju akcije ob podaji v kazenskem prostoru Martina Milca zadel v roko. Glavni sodnik David Šmajc ni dosodil enajstmetrovke, sistem pa je nato po ogledu posnetka nepravilno določil prepovedani položaj pred igranjem z roko. Posledično nadaljevanja akcije Šmajc ni pogledal. "V 79. minuti tekme je prišlo do napake pri določanju linij prepovedanega položaja, kar je posledica nepopolne kalibracije linij prepovedanega položaja na relevantni kameri ponudnika tehnologije Hawk-Eye," je NZS zapisala v izjavi.

"To je danes po opravljeni analizi dogodka potrdil uradni ponudnik Var-tehnologije Hawk-Eye, ki sicer zagotavlja svoje storitve na največjih tekmovanjih pod okriljem Fife in Uefe ter v najmočnejših evropskih ligah," so še zapisali iz krovne zveze. Hawk-Eye se je za nastalo napako iskreno opravičil NZS, vodstvu tekmovanja ter obema kluboma in obenem zagotovil, da bo vzroke za napako temeljito analiziral in storil vse, da se v bodoče tovrstne težave ne bodo več ponovile, je še dodala NZS.

icon-expand Damir Krznar in Albert Riera FOTO: Damjan Žibert

Glede napake se je na družbenih omrežjih oglasil tudi trener Olimpije Albert Riera. Španec je okrcal sistem za določanje prepovedanega položaja in ob tem priložil fotografijo spornega trenutka. "Sodniki so ljudje (vsi delamo napake), toda ali ni prišel Var v nogomet, da bi pomagal pri odločitvah?" je zapisal na Instagramu, spodaj pa pripisal, "zelo ravna črta" pod fotografijo domnevnega prepovedanega položaja.

Olimpija: V dobro nogometne igre in poštenja bi se moral nad tem dejstvom kdo zamisliti

Pri Olimpiji so v odzivu zapisali, da se zahvaljujejo "Nogometni zvezi Slovenije, da je (na naše veliko pozitivno presenečenje) objavila uradno opravičilo organizacije, ki je na nogometnih srečanjih 1. SNL zadolžena za tehnologijo Var". Dodali so, da se je NZS za take primere zaščitila s tekmovalnim pravilnikom, "tako da naša pritožba kljub eklatantnemu oškodovanju naše ekipe in kršitve pravil nogometne igre in fair playa, za katerega se na papirju tako zavzemate, ni možna oziroma bi bila brezpredmetna". Ob tem pa so Ljubljančani navrgli še nekaj drugih obtožb.

icon-expand Na derbiju brez pirotehnike seveda ni šlo.

Tako so opozorili, da je bil ob zapravljeni enajstmetrovki Maria Kvesića vratar Maribora Ažbe Jug "v času strela najmanj en meter oddaljen od golove črte". "Kolikor poznamo pravila nogometne igre, je to nedopustno in prepovedano, razen če so stopila v veljavo kakšna nova pravila 'lex Olimpija', ki jih mi ne poznamo," so pripisali. V pismu so se obregnili tudi ob odnos NZS do kluba.

Za Maribor je sedma zaporedna zmaga v ligi in je zdaj drugi z 12 točkami za Olimpijo.

"Javnost je bila zelo izčrpno obveščana o vseh disciplinskih ukrepih, ki jih je NZS sprejemala proti NK Olimpija. Ni pa bila obveščena o tem, da so praktično vsi disciplinski ukrepi NZS, izrečeni proti Olimpiji, prihajali po elektronski pošti v petek popoldne s pritožbenim rokom treh dni," so zapisali. Poudarili so, da ni nepomembno dejstvo, da so bili praktično vsi disciplinski ukrepi po njihovih argumentiranih pritožbah spremenjeni v njihovo korist, nekateri pa celo odpravljeni. "V dobro nogometne igre in poštenja bi se moral nad tem dejstvom kdo zamisliti," menijo pri Olimpiji. "Na tem mestu prosimo NZS, da enakopravno obravnava vse udeležence tekmovanja v prvi ligi NZS in da poskrbi, da bo prvenstvena sezona 2022/23 regularna. Na osnovi dogodkov v Mariboru lahko marsikdo o tem dvomi," so še zapisali.