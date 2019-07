Po derbiju ne Hadžić, ne Milanič nista bila nezadovoljna

Ne v enem, ne v drugem taboru niso bili pretirano razočarani po razpletu derbija med Mariborom in Olimpijo. V Ljudskem vrtu se je tekma končala z izidom 0:0, v fokusu obeh trenerjev pa je bilo tudi nadaljevanje evropske poti. Maribor čaka povratna tekma v kvalifikacijah Lige prvakov, Olimpijo v Ligi Evropa. Maribor je sicer že od 15. minute igral z igralcem več, a tega ni izkoristil, zato je bil trener Safet Hadžić, ki je Mariboru zaželel uspešno tekmo na Švedskem, vesel, da so iztržili točko. "Izredno sem vesel, da smo osvojili točko, ne glede na situacijo, ki se je zgodila. Pokazali smo karakter, pokazali smo veličino kluba in prinesli veselje našim navijačem. Če ne bi imeli izključenega igralca, bi bili zagotovo bolj napadalni, bolj nevarni in bi imeli več priložnosti, ker je to naša igra," je dejal ljubljanski trener.