Po desetletju ljubljanski mestni obračun pripadel Olimpiji

Po desetletju se je v Ljubljani zgodil mestni obračun v najvišji slovenski ligi. Potem ko je bolj ali manj prvoligaška stalnica Olimpija v sezoni 2009/10 igrala proti Interblocku, se je danes zoperstavila Bravu. Če je bila neuspešna v evropskih kvalifikacijah v četrtek na domačem terenu proti Rigasu, je tokrat v gosteh ugnala novinca med prvoligaši.

Igralci Brava so tekmo solidno začeli, a proti koncu polčasa vse bolj popuščali, medtem ko so zeleno-beli stopnjevali ritem. Dosegli so sicer "le" en zadetek, njegov avtor je bilEndri Čekiči, ko je močno sprožil z 18 metrov v 26. minuti. Gosti so sicer še dvakrat zadeli tudi okvir vrat. Najprej v 35. minuti, ko je streljal Ante Vukušić, Domen Gril pa je žogo usmeril v okvir vrat, nato pa še v 45. minuti, ko je Luka Menalo lepo meril malce z leve strani z dobrih desetih metrov, a z diagonalnim strelom prav tako zadel le vratnico.

Ob še nekaj polpriložnostih izbrancev Safeta Hadžića pa so domači nase opozorili v četrti minuti, ko je strel Mustafe Nukića obranil Nejc Vidmar, slednji pa je moral posredovati še po poskusu Ovbokhe Agboyija v 26. minuti. V uvodu drugega polčasa so nekaj več poskušali izbranci Dejana Grabića, med drugimi tudi Alen Krcić, čigar strel po protinapadu je Vidmar ubranil. Sledilo je še nekaj nenatančnih poskusov, zato pa je bil v 77. minuti natančen Asmir Suljić, ki je sprožil močno z desne strani v kazenskem prostoru in z diagonalnim strelom odločil tekmo. V 82. minuti je od daleč sprožil še Goran Brkić, a je bil Gril na mestu, na drugi strani pa se je takoj zatem izkazal Vidmar po strelu Agboyija z roba kazenskega prostora, tako da je ostalo pri 2:0.

Celje in Mura sta se razšla z remijem

Nogometaši Celja in Mure so se v 1. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 2:2 (0:2). Celjani so uvodni krog novega prvenstva začeli s točko, ki so si jo priborili z nepopustljivostjo. Ta jih je v drugem polčasu nagradila z dvema zadetkoma in izničila prednost Mure iz prvega dela. Oboji so sicer novo sezono začeli brez nekaterih ključnih igralcev minule sezone, Celjani brez Rudija Požega Vancaša, Sobočani pa brez prvega strelca Roka Sirka. Slednji ob tem niso mogli računati na poškodovana Nika Lorbka in Nina Koutra, pri Celjanih je zaradi poškodbe izostal Amedej Brecl.

Čeprav so gostitelji večkrat streljali, pa so prvi polčas končali v globokem zaostanku. Pred tem dokaj nenevarni Sobočani so udarili v 32. in 34. minuti, najprej je zadel Luka Bobičanec iz bližine, potem ko je do njega žoga nekoliko srečno prišla z leve strani, nato pa je bil po lepi akciji črno-belih uspešen še novinec Andrija Bubnjar, ko je zadel z roba kazenskega prostora. Izbranci Dušana Kosića so imeli več kot dvakrat več strelov, med njimi dva Mitja Lotrič, enega Žan Zaletel in Jure Travner, še najnevarnejši pa je bil poskus Jakoba Novaka v sedmi minuti, ko je z roba kazenskega prostora žogo poslal le malo mimo vrat. Po nekaj polpriložnostih v uvodu drugega polčasa so v 51. minuti Celjani prišli blizu izenačenju, ko je z leve strani kazenskega prostora sprožil Tadej Vidmajer, Matko Obradović pa je žogi toliko spremenil smer, da je ta zadela vratnico. Že v 53. minuti pa so Celjani le znižali zaostanek, ko je po podaji Lotriča zadel Novak s približno 14 metrov. V 72. minuti je imel lepo priložnost za izenačenje Žan Benedičič, ki je prišel do strela z desetih metrov, a se je izkazal Obradović. Prav Benedičič pa je razveselil domače navijače v 88. minuti, ko je odbito žogo s 14 metrov spravil za Obradovićev hrbet in poskrbel za remi.

Izida:

Bravo - Olimpija Ljubljana 0:2 (0:1)

Celje - Mura 2:2(0:2)