Črnigoj z Venezio med italijansko elito

Po Empoliju Leona Štulca in Salernitani Vida Belca, ki sta si napredovanje priigrala neposredno, si je to sezono italijanskega drugoligaškega prvenstva še en klub s slovensko zasedbo zagotovil nastopanje v elitni druščini Serie A. Gre za Venezio, katere član je tudi Domen Črnigoj, in bo prvič po 19 letih spet zaigrala v prvi ligi.

Domen Črnigoj FOTO: Damjan Žibert Venezia, ki je redni del Serie B končala na petem mestu, je na povratni tekmi dodatnih kvalifikacij remizirala (1:1) s Cittadelo, čeprav je več kot uro igrala z le desetimi možmi, remi pa je zadostoval za napredovanje v Serie A. Prva tekma se je končala z zmago beneškega kluba z 1:0 v gosteh, poleg tega je Venezia sezono končala višje na lestvici kot Citadella. Na povratni tekmi, Domen Črnigoj je začel v prvi enajsterici, so gosti izničili prednost z golom v 26. minuti, ki ga je dosegelFederico Proia. Že v 36. minuti je Venezia ostala na terenu z igralcem manj, ko je sodnik izključil Pasquala Mazzocchija. Ko se je že zdelo, da se bo tekma prevesila v podaljšek, je v tretji minuti sodnikovega dodatka (93. minuta) skupno zmago in napredovanje domačim zagotovil Riccardo Bocalon. Venezia je nazadnje igrala v prvoligaški druščini v sezoni 2000/01, od takrat pa je klub trikrat bankrotiral, medtem ko Citadella, ki je prav tako klub iz Benečije, še nikoli ni nastopala v Serie A. Empoli je bil prvak serie B, Salernitana pa si je napredovanje zagotovila z drugim mestom v drugoligaški konkurenci.