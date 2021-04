Po evropski Superligi zdaj še večji načrti: prihaja svetovna liga?

Najuspešnejši klub v zgodovini afriške Lige prvakov je egiptovski Al Ahli (9 naslovov). Sledi še en predstavnik Egipta, Zamalek, ki je skupaj z Mazembejem iz Konga slavil petkrat. Na večni lestvici so omenjeni trojici najbližje Esperance (Tunizija/4) in Hafia (Gvineja/3), Raja Casablanca (Maroko/3) ter Canon Yaounde (Kamerun/3).

Po tem, ko so se odzivi na zaenkrat neuspešno ustanovitev evropske Superlige malce umirili, iz Egipta že prihajajo namigi o ustanovitvi novega, še večjega tekmovanja pod okriljem Mednarodne nogometne zveze (Fifa). Član sveta Fife, nekdanji egiptovski nogometaš Hani Abo Rida, je namreč javno spregovoril o možnosti ustanovitve mednarodnega ligaškega tekmovanja, ki bi v naslednjih dveh letih združilo zmagovalce državnih nogometnih prvenstev.

To naj bi predstavljalo alternativo Superligi, s katero se je v zadnjih dneh spopadal predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin s sodelavci. Abo Rida je napovedal, da bi v novem tekmovanju nastopala tudi nekatera afriška moštva, ki sicer vedno glasneje "navijajo" za ustanovitev novega (elitnejšega) celinskega tekmovanja.

'Igranje proti Liverpoolu in najboljšim ekipam'

"Pomembno je, da Fifa in Afriška nogometna konfederacija (Caf) skupaj s konfederacijami ostalih celin delata na organizaciji nove svetovne lige, ki bi trem ali štirim afriškim ekipam omogočila igranje proti Liverpoolu in najboljšim ekipam. To je velik izziv, s katerim se bomo soočali v naslednjih dveh letih,"je Abo Rida dejal za eno od egiptovskih televizij.

Novi predsednik Cafa, Južnoafričan Patrice Motsepe, naj bi bil med podporniki ustanovitve afriške Superlige, ki pa je po besedah Abo Ride zaenkrat "zgolj predlog", o katerem "se še pogovarjajo". Afriške privržence nogometa je še pomiril, da bo pokal narodov, ki ga bo letos gostil Kamerun, potekal po napovedanem sporedu.