Čeprav se zimski prestopni rok za nogometaše sploh še ni dodobra začel, so z dopolnjevanjem igralskega kadra trenutno najbolj zaposleni pri katalonskem velikanu Barceloni, ki bo v nadaljevanje sezone krenila z nekaj novimi obrazi. Po Ferranu Torresu, za katerega vselej dobro obveščeni španski mediji pravijo, da je že dosegel dogovor z upravo kluba s Camp Noua, bo evropskega klubskega prvaka izpred šestih let kot drugi okrepil odlični makedonski reprezentančni vratar in obenem zelo uspešni čuvaj mreže Raya Vallecana, Stole Dimitrievski.

Kljub velikanskemu točkovnemu zaostanku (18 točk) za trenutno vodilnim moštvom španskega državnega prvenstva, madridskim Realom, na Camp Nouu še naprej verjamejo v (utopični) spomladanski zasuk. Zavoljo tega so predsednik Barcelone Joan Laporta, glavni trener članskega moštva Xavi Hernandez in ostali sodelavci zavihali rokave in že začeli s krepitvijo zasedbe, ki naj bi v nadaljevanju sezone pokazala povsem drugačen obraz od jesenskega. Poleg praktično že dogovorjenega Ferrana Torresa, ki v katalonsko prestolnico prihaja iz vrst Manchester Cityja, bo kot vse kaže klubski naslov zamenjal tudi 27-letni (dozdajšnji) vratar Raya Vallecana Stole Dimitrievski. Katalonski Sport poroča, da se je za prihod reprezentančnega vratarja Severne Makedonije močno ogrel predsednik Laporta, saj naj bi po njegovem mnenju dolgoletni prvi čuvaj mreže katalonskega ponosa Marc-Andre Ter Stegen potreboval dostojnega konkurenta. "Dimitrievski se že zadnjih nekaj dni mudi v Barceloni, zato je njegov prihod zelo verjeten. Čakata se le še vratarjev podpis na pogodbi in uspešno prestan zdravniški pregled. V primeru Dimitrievskega ne gre prezreti dejstva, da govorimo o trenutno najbolje ocenjenem čuvaju mreže španskega državnega prvenstva. Z njegovim prihodom bi Ter Stegen dobil pravšnjega konkurenta, obenem pa Makedončeva tržna vrednost ne presega dveh milijonov evrov, kar z vidika finančne podhranjenosti kluba pomeni veliko," so še zapisali pri Sportu.