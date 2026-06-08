Poraz se od poraza razlikuje, proti Hrvaški je vrnil optimizem

Boštjan Cesar je lahko – za razliko od četrtkovega remija s Ciprom – bolj zadovoljen. V Varaždinu je zmanjkal samo rezultat. FOTO: Profimedia

Za Hrvaško je bila to zadnja generalka pred potjo na svetovno prvenstvo, kjer se bo skušala še tretjič zapored prebiti (vsaj) v polfinale, za Slovenijo pa še ena v nizu prijateljskih tekem brez pravega rezultatskega naboja. Tudi zato nas lahko podoba naše reprezentance, ki se je vrnila v sistem s tremi osrednjimi branilci, navdaja z optimizmom. Branjenje je bilo z izjemo redkih trenutkov nezbranosti – Hrvati so dva izkoristili v drugem polčasu – na visoki ravni. V napadu je naveza Šturm-Vipotnik-Begić vseskozi ogrožala zvezdniško hrvaško obrambo. Ta si je pod pritiskom privoščila kar nekaj napak, eno takšnih je v drugem polčasu izkoristil Andraž Šporar, ko mu je žogo kot na pladnju serviral Martin Baturina.

Šporar: Naše največje orožje so protinapadi

"Odkar sem v reprezentanci, smo proti boljšim vedno videti bolje," je vtise v Varaždinu uvodoma strnil strelec edinega slovenskega zadetka. "Zakaj? Ne vem. Morda zato, ker je več prostora. Vemo, da radi igrajo tvegano z vsemi igralci na naši polovici. Naše največje orožje pa so protinapadi. Je pa dejstvo, da je treba tudi reprezentance, kot je Ciper, premagovati." Kljub porazu je bil Boštjan Cesar zadovoljen z videnim: "Že proti Cipru smo imeli nekaj priložnosti, tokrat še konkretnejše, ampak verjamem, da bo tudi gol prišel. Če bi igrali kak mesec nazaj, ko so bili igralci v tekmovalnem ritmu, bi bilo tudi to bolje."

Cesar je v prvo postavo vrnil Sandija Lovrića, ki je bil naš najboljši na sredini igrišča. Sodeč po prikazanem proti Cipru in Hrvaški, se mu znova obeta izdatnejša minutaža. FOTO: Profimedia

"Kot ekipa smo lahko zadovoljni. Veliko priložnosti smo imeli in pokazali čvrsto obrambo. Je pa res, da boli, ko prejmeš gol v zadnji minuti," je dodal Tjaš Begić, ki je igro poživil že v četrtek proti Cipru, ko je vstopil s klopi. Tokrat mu je Cesar ponudil priložnost od prve minute, prodorni Primorec pa je Hrvatom povzročal nemalo preglavic. "To tekmo smo vzeli, kot da bi šlo za kvalifikacije. Videlo se je, da smo bili z glavo pri stvari. Če bi izkoristili vse priložnosti, bi lahko celo zmagali," je še dodal Begić, ki mu je prvenec v dresu članske reprezentance preprečila sijajna parada Dominika Livakovića v 47. minuti. Dve izraziti priložnosti je zapravil Žan Vipotnik, ki se mu je poznala utrujenost po sicer izjemno uspešni, a tudi naporni klubski sezoni.

Zvezdniška hrvaška obramba je imela velike težave s hitrima in prodornima Danijelom Šturmom in Tjašem Begićem. FOTO: Profimedia