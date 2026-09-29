Po hudi poškodbi obležal v bolečinah, na nosila pa čakal več minut

Za madžarskega branilca Bendeguza Bollo se je gostovanje v Belfastu končalo na najslabši možen način. V 31. minuti dvoboja proti Severni Irski je Isaac Price zdrsnil v dvoboj in pri tem zadel njegovo stopalo, zaradi česar se je Bolli gleženj nerodno zvil pod težo telesa.
Madžarski nogometaš je v hudih bolečinah obležal na travniku, zdravniška služba pa mu je nudila pomoč kar na igrišču. Sprva je kazalo, da bo lahko nadaljeval tekmo, vendar je hitro postalo jasno, da poškodba ni nedolžna. Le tri minute pozneje je moral trener poseči po menjavi, Bollo pa je zamenjal Attila Osvath.
Na nosila je čakal kar šest minut
Nogometaš dunajskega Rapida je šepajoč zapustil igrišče in se zatekel za gol, kjer je čakal na dodatno zdravniško oskrbo. Sledil je nenavaden prizor, saj je trajalo več minut, preden so do njega sploh pripeljali nosila. Od trenutka, ko je bil zamenjan, do odhoda z nosili je minilo še približno šest minut, šele nato so ga odpeljali na podrobnejši pregled in zdravljenje.
V Belfastu je tudi sicer močno vrelo
Dvoboj v Windsor Parku, ki se je končal brez zadetkov (0:0), je bil zelo napet in poln ostrih dvobojev. Tik pred odhodom na odmor se je dodatno zaiskrilo po grobem naletu Shee Charlesa na Daniela Lukacsa.
Sodnik je sicer že odpiskal konec prvega polčasa, a to Charlesa ni ustavilo, da se ne bi zapletel v še en zračni dvoboj. Lukacs tekmeca ni pričakoval in je po trku obležal na tleh.
Dogodek je razburil madžarske nogometaše in sprožil manjši preriv med igralci obeh reprezentanc. Medtem ko so se njegovi soigralci že odpravljali proti slačilnicam, je Lukacs še dolgo ostal na travniku, preden se je pobral in odšel na odmor.
Liga narodov UEFA je mednarodno nogometno tekmovanje za moške reprezentance, ki ga organizira Evropska nogometna zveza (UEFA). Ustanovljeno je bilo leta 2018 z namenom, da nadomesti večino prijateljskih tekem z bolj tekmovalnimi obračuni. Reprezentance so razdeljene v različne lige glede na svojo kakovost, kar omogoča, da se ekipe podobne moči pomerijo med seboj, hkrati pa ponuja dodatne možnosti za kvalifikacije na večja tekmovanja, kot sta evropsko prvenstvo in svetovno prvenstvo.
Windsor Park je nogometni stadion v Belfastu na Severnem Irskem. Je dom severnoirske nogometne reprezentance in nogometnega kluba Linfield FC. Stadion ima bogato zgodovino, saj je bil odprt že leta 1905, skozi leta pa je bil večkrat prenovljen in posodobljen, da ustreza sodobnim varnostnim in infrastrukturnim standardom za mednarodne nogometne tekme.
Protokol ob poškodbi igralca je nabor pravil in postopkov, ki jih morajo upoštevati zdravniške ekipe in sodniki, da zagotovijo varnost nogometaša. Ko igralec obleži, sodnik prekine igro, zdravstveno osebje pa vstopi na igrišče za oceno stanja. Če je poškodba resna, se uporabi nosila za varen prenos igralca z igrišča, da se prepreči poslabšanje stanja. V zadnjih letih so bili protokoli še posebej poostreni pri poškodbah glave, kjer veljajo stroga pravila o obvezni menjavi, če obstaja sum na pretres možganov.
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