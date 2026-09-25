Po Infantinu zdaj udarili tudi klubi iz najmočnejših evropskih lig

"Dolgoletne temelje nogometa je v zadnjih letih ogrozil problem vodenja, saj je predsednik Fife aktivno spodbujal izkoriščevalske ideje, namesto da bi jih preprečeval," so sporočile nemška bundesliga, španska la liga, italijanska serie A in angleška premier league. Neposredno pa v svojem pismu Infantina niso pozvale k odstopu.
Pismo, ki je bilo objavljeno dopoldne in obsega dve strani, so podpisali vodilni predstavniki lig Marc Lenz (Nemčija), Javier Tebas (Španija), Luigi De Siervo (Italija) in Richard Masters (Anglija).
"Zdaj je prišel trenutek, ko se ne smemo odločati samo o tem, kdo bo vodil Fifo, temveč tudi o tem, kako naj bo Fifa vodena. Lige imajo pri tem odločilno vlogo in želimo zagotoviti, da bo slišan glas vsake lige," so zapisali.
Gianni Infantino se je po poletnem predlogu za trženje pravic svetovnega prvenstva preko ameriških vlagateljev znašel pod močnim pritiskom. Tudi njegov način vodenja je deležen ostrih kritik dela nogometnega sveta, saj naj bi se o prihodnosti glavnega produkta Fife pogovarjal brez vedenja članic.
Švicar pa je že stopil korak nazaj in nedavno svojim nasprotnikom prvič ponudil pogovore o morebitnih reformah v svetovnem nogometu.
Infantino je napovedal neodvisen zunanji pregled upravljanja ter posvetovanja o krepitvi postopkov odločanja, vključno z vlogo predsednika.
Ob tem je 56-letni Švicar jasno napovedal, da želi še naprej voditi Fifo. O tem, da bi se odpovedal kandidaturi za četrti predsedniški mandat na kongresu marca 2027 v Maroku, ni govora.
Njegovi kritiki, med njimi predsednik Uefe Aleksander Čeferin, od njega zahtevajo, naj se ne poteguje za četrti mandat.
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