Po Infantinu zdaj udarili tudi klubi iz najmočnejših evropskih lig

"Dolgoletne temelje nogometa je v zadnjih letih ogrozil problem vodenja, saj je predsednik Fife aktivno spodbujal izkoriščevalske ideje, namesto da bi jih preprečeval," so sporočile nemška bundesliga, španska la liga, italijanska serie A in angleška premier league. Neposredno pa v svojem pismu Infantina niso pozvale k odstopu. Pismo, ki je bilo objavljeno dopoldne in obsega dve strani, so podpisali vodilni predstavniki lig Marc Lenz (Nemčija), Javier Tebas (Španija), Luigi De Siervo (Italija) in Richard Masters (Anglija).

Gianni Infantino FOTO: Profimedia

"Zdaj je prišel trenutek, ko se ne smemo odločati samo o tem, kdo bo vodil Fifo, temveč tudi o tem, kako naj bo Fifa vodena. Lige imajo pri tem odločilno vlogo in želimo zagotoviti, da bo slišan glas vsake lige," so zapisali. Gianni Infantino se je po poletnem predlogu za trženje pravic svetovnega prvenstva preko ameriških vlagateljev znašel pod močnim pritiskom. Tudi njegov način vodenja je deležen ostrih kritik dela nogometnega sveta, saj naj bi se o prihodnosti glavnega produkta Fife pogovarjal brez vedenja članic. Švicar pa je že stopil korak nazaj in nedavno svojim nasprotnikom prvič ponudil pogovore o morebitnih reformah v svetovnem nogometu.