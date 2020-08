Po izgubljenem finalu: Conte pri Interju na izhodnih vratih

Antonio Conte je Inter popeljal na višjo raven, a mu ni uspelo osvojiti niti ene lovorike. In morda bi ga lahko prav to stalo službe.

"Vrnili se bomo v Milano, vzeli si bomo kakšen dan premora, nato pa na stvari pogledali s trezno glavo. Skušali bomo skovati načrt za prihodnost, pa naj bo to z menoj ali brez mene," je za Sky Sport Italia po porazu s Sevillo v finalu evropske lige dejal kar nekoliko skrivnostni Antonio Conte.

Nekdanji strateg Juveta in Chelseaja naj bi bil že dlje časa v slabih odnosih z vodstvom kluba, kljub temu da je ekipo črno-modrih v tej sezoni pripeljal do drugega mesta v Serie A in prvega evropskega finala po desetletju. Italijanski mediji so zato že začeli namigovati, kdo bi Conteja utegnil nadomestiti, prvi kandidat pa je še en nekdanji strateg stare dame Massimiliano Allegi, ki si je po sezoni 2018/2019 vzel leto trenerskega premora.

"Za nami je zahtevna sezona, v kateri pa sem kot trener Interja zelo užival. Zahvalil bi se lastnikom kluba, ki so mi omogočili to izkušnjo," je še povedal Conte, ki sicer ni razkril nič konkretnega, a so mediji na Apeninskem polotoku njegove izjave že vzeli kot namig na predčasni sloves.