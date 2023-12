Po izjemni zmagi nad Italijani: 'Tivoli je zlata hala'

V zaključku srečanja so silovito pritisnili tudi brez vratarja, a se žilavi varovanci Tomislava Horvata niso dali in so zdržali vse nalete. Za piko na i sijajnemu večeru je kapetan Igor Osredkar minuto pred koncem zadel na prazna vrata za 4:2. Rajanje z navijači, ki si na tem mestu zaslužijo omembo in pohvalo, se je lahko začelo.

Izjemni Jeremy Bukovec je do polčasa z dvema goloma poskrbel za preobrat, v nadaljevanju pa se Italijani niso več vrnili. Na 3:1 je povišal Žiga Čeh , ki mu je podal prav Bukovec. Azzurri so preko Marcela sicer ekspresno znižali, več od tega pa niso zmogli.

Obračun predzadnjega kroga kvalifikacij se ni začel po željah domačih navijačev, ki so v Tivoliju pripravili zares sijajno vzdušje. Že v drugi minuti je Musumeci zadel za vodstvo naših zahodnih sosedov, a se je odtlej plesalo zgolj in samo po slovenskih notah.

Horvat: To sem čakal od mladosti

"Vsa čast publiki, ki nas je ponesla do zmage in vsa čast ekipi, ki je fantastična, nikoli ne popusti. To je tisto, kar najbolj občudujem," se je po tekmi smejalo slovenskemu selektorju.

V mladosti je tudi sam obiskoval tekme v legendarni dvorani pod Rožnikom, zato je bil še toliko bolj zadovoljen, da je izjemno tivolsko energijo lahko občutil z druge strani: "Tivoli je zlata hala. To sem čakal od mladosti, da to potrdim. Ta hala mi je danes vrnila vso energijo, ki sem jo v mladosti tu dal, ko sem navijal za košarkarje, hokejiste. Danes mi je Tivoli to vrnil."