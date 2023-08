Po izpadu Maribora: Kolikor denarja, toliko muzike

Nogometaši Maribora so evropske kvalifikacije pričakovano zaključili proti favoriziranemu Fenerbahčeju, ki je tudi v Ljudskem vrtu (0:3) potrdil vlogo favorita in napredoval s skupnim izidom 6:1. "Boljša ekipa je napredovala," je po drugem porazu športno priznal trener vijoličastih Damir Krznar. Na novinarski konferenci je moral govoriti tudi o neljubih temah. V drugem polčasu je zaradi navijaškega incidenta prišlo do več kot polurne prekinitve.

FOTO: Aljoša Kravanja

Mariborčani se proti Fenerbahčeju niti na prvi niti na drugi tekmi niso osramotili, vendar so na koncu sanje o Konferenčni ligi vseeno končali s precej visokim porazom. Zvezdniki v dresu turškega velikana so izkoristili svoje priložnosti, vijoličasti jih – predvsem to velja za povratno tekmo v Ljudskem vrtu – niso. Pri zaostanku 0:1 so imeli z bele točke sijajno priložnost, da se vrnejo v igro, a je Arnel Jakupović sila skromno izvedel kazenski strel. Tudi v drugem polčasu so bili Mariborčani nekajkrat nevarni, najbližje zadetku je bil tik po prekinitvi Marin Laušić, na koncu pa sta Sebastian Szymanski in Dušan Tadić potrdila zanesljivo zmago Fenerbahčeja. "Takšne priložnosti je proti tako kakovostni ekipi treba izkoristiti. Oni svoje so, mi jih nismo. Po 6:1 je težko reči, da Fenerbahče ni bil boljša ekipa," je črto pod poraz potegnil branilec Max Watson, ki se je na prvi tekmi kosal z Edinom Džekom, na povratni pa z Michyjem Batshuayijem.

Krznar realen: Kolikor denarja, toliko muzike "Boljša ekipa je zasluženo napredovala. Videli smo svojo priložnost, da bi čim dlje držali ničlo in potem v 60. ali 70. minuti šli v tveganje. Žal smo hitro prejeli gol (v 16. minuti, op. a.). Imeli smo priložnost, da se z enajstmetrovke vrnemo v igro, a je nismo izkoristili. To je bil prelomen trenutek. V nadaljevanju smo poskušali z rotacijo igralcev. Laušić je imel veliko priložnost, po kateri bi se še lahko vrnili. Tako blizu, a tako daleč," z razpletom ni bil pretirano razočaran Damir Krznar. Hrvaški strokovnjak je prepričan, da so njegovi varovanci v 180 minutah obračuna s turškim velikanom storili korak naprej, predvsem pa dobili realno sliko, koliko jim še manjka do vrhunskega nivoja.

FOTO: Aljoša Kravanja

"Morda je floskula, ampak iz vsakega poraza se da nekaj naučiti. Verjamem, da bo Fener igral v Konferenčni ligi. Videli smo, koliko kruha moramo še pojesti, da bomo konkurenčni. Za štiri, pet naših mladih igralcev je bila to pomembna lekcija. Definitivno jim v tem trenutku ne moremo parirati. Na koncu je odločila individualna kvaliteta v skoku, teku, izkoriščenih priložnostih. V vsem. Kolikor denarja, toliko muzike."

Med omenjenimi mladimi upi velja izpostaviti Marcela Lorberja, ki je prvo evropsko tekmo začel kot rezervist, a se v nekaj tednih zacementiral v prvi postavi. "Naš plan je bil ohraniti mrežo nedotaknjeno in poskušati čim dlje časa držati brez prejetega zadetka. Na žalost se to ni zgodilo. Vseeno mislim, da smo se dobro zoperstavili takšnemu nasprotniku," je razplet komentiral 19-letni vezist.

Damir Krznar je bil glede incidenta sredi drugega polčasa jasen: "To ne spada v nogomet." FOTO: Aljoša Kravanja

V mariborskem taboru obžalujejo incident, turški trener stopil v bran svojim navijačem Bolj kot rezultat in (pričakovan) razplet pa na družbenih omrežjih odmevajo dogodki v 66. minuti. Skupina mariborskih navijačev, preoblečenih v varnostnike, naj bi skušala gostujočim privržencem odvzeti enega od transparentov. Zato so slednji preskočili ograjo in napadli navijače na vzhodni tribuni. Glavni sodnik Fabio Verissimo je tekmo hitro prekinil, na nadaljevanje pa smo potem čakali kar 33 minut. V tem času je prišlo do novega fizičnega obračunavanja gostov in policije. Na koncu pa se je tekma lahko nadaljevala šele po tem, ko so organizatorji izpraznili gostujočo tribuno. S stadiona so morali oditi tudi vsi privrženci Fenerja na preostalih delih stadiona – z izjemo VIP tribune.

Tudi trener gostov Ismail Kartal je obžaloval neljube dogodke, vendar je stopil v bran svojim navijačem z besedami, da ne bi smeli zapustiti stadiona. FOTO: Aljoša Kravanja

Krznar jasen: To ne spada v nogomet "To ne spada v nogomet. Žalosten sem, da se je to zgodilo," je neljubi dogodek obžaloval Krznar. Watson pa je pristavil: "Žalostno je videti, da se takšne stvari dogajajo na tribunah. Upam, da so vsi okej." "Kot sem videl, so mariborski navijači ukradli transparent naših navijačev. Mislim, da ni bila prava poteza, da so morali potem oni zapustiti stadion. Ne želim se vmešavati v te zadeve, to bo storilo naše vodstvo, a še enkrat poudarjam, da se ne strinjam s to odločitvijo," pa je svojim navijačem v bran stopil gostujoč trener Ismail Kartal. Zdelo se je, da je prekinitev bolje dela gostom. Takoj po premoru bi lahko Mariborčani preko Laušića sicer prišli do znižanja, potem pa so Turki zopet zagospodarili in terensko premoč kronali preko Szymanskega in Tadića. "Takšne prekinitve niso nikoli dobre, ker se telo ohladi in je težko zaštartati nazaj," je dolgo prekinitev še komentiral Lorber.