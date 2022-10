Po izrečeni kazni se je oglasil tudi Cristiano Ronaldo

Ronaldo je bil nezadovoljen, ker so imeli Scott McTominay, Christian Eriksen in Anthony Elanga prednost pred njim, ko je Ten Hag opravil menjave. Nogometaš, ki zaradi svoje briljantnosti uživa status junaka, je klubu to vrnil z obnašanjem, kot da je pomemben samo on in je večji od kluba.

Za 37-letnega nogometaša je bilo to brez dvoma veliko razočaranje, na drugi strani pa so se dvignile "delnice" trenerju Eriku ten Hagu , ki je uspel zmagati in to prepričljivo, ob tem pa pridobiva zaupanje publike. Na drugi strani ga Ronaldo počasi izgublja, saj so gledalci proti Spursom videli verjetno najboljšo igro rdečih vragov v zadnjem obdobju, ob tem pa bili priča neprimernemu obnašanju zvezdnika, ki zasluži približno 500 tisoč angleških funtov na teden (približno 571 tisoč evrov).

Kot so zapisali pri časniku The Guardian, je padla še zadnji "filter" brezpogojne ljubezni navijačev do superzvezdnika, ki je preveč zaverovan vase in ni mogel preboleti dejstva, da je ostal kot (neuporabljena) zamenjava, namesto da bi proslavljal sijajno zmago rdečih vragov proti Tottenhamu.

Težava je tudi dejstvo, da je Ronaldo že drugič v manj kot treh mesecih zapustil tekmo Uniteda pred zadnjim žvižgom. To je storil tudi po zamenjavi ob polčasu julijske prijateljske tekme z Rayom Vallecanom in takrat je dobil le "ukor" in opozorilo, da se to ne sme več ponoviti. Ten Hag razume zadnjo Portugalčevo dejanje tudi na način, da je slednji ignoriral to sporočilo, kar pomeni, da je nespoštljiv do njega in do ekipe.

Iz kluba so včeraj posredovali suhoparno in kratko izjavo za javnost, da Ronalda ne bo v postavi za naslednjo tekmo, še en velik obračun ligaški obračun s Chelsajem. Odločitev je podprlo vodstvo kluba in Ronaldo ne bo treniral s prvo ekipo, ko se ta pripravlja na tekmo na Stamford Bridgeu. Kazen je izrekel trener, potem je prišlo na dan tudi, da ima napadalec tako slabe odnose z nekaterimi člani trenerskega štaba, da je komunikacijo omejena na najbolj nujno, na minimum.

Če bi se pri klubu sedaj odločili za to rešitev, bi jih to stalo približno osem milijonov angleških funtov (9,1 milijona evrov). Ronaldo je navajen, da je v središču pozornosti, a očitno je nezadovoljstvo privrelo na dan. Tudi zato, ker je na stranskem tiru v tej sezoni (lani je dosegel 24 golov in bil eden boljših igralcev Uniteda), začel je le dve tekmi v Premier League in bil šestkrat v igri kot rezervist in je skupaj zbral le 340 minut v ligi, ob tem pa dosegel en gol in dodal podajo.

Tako je kot kaže vedno bolj jasno, da Ten Hag računa, da bo Ronaldo zapustil United v januarskem prestopnem roku, vprašanje je le, kdo bo pripravljen plačati toliko, kot zasluži Portugalec, ki je že poleti iskal novo "destinacijo", pa se ni izšlo. Pomembno je tudi vprašanje, kako soigralci, ki jih je zapustil, gledajo na ta dogodek in kako bodo se bodo odzvali. Glede na zadnje informacije je izgubil precej podpore v garderobi. Pogodba mu poteče junija, ena od možnosti za slovo je tudi to, da mu v klubu ponudijo izplačilo v višini približno polovice plače, ki mu pripada.

"Kot vedno v svoji karieri, poskušam živeti in igrati spoštljivo do svojih kolegov, nasprotnikov in trenerjev. To se ni spremenilo. Nisem se spremenil. Sem ista oseba in isti profesionalec, kot sem bil zadnjih 20 let igranja vrhunskega nogometa, in spoštovanje je vedno igralo zelo pomembno vlogo v mojem procesu odločanja.

Začel sem zelo mlad, zgledi starejših in najbolj izkušenih igralcev so bili zame vedno zelo pomembni. Zato sem kasneje vedno sam poskušal biti zgled mladim, ki so rasli v vseh ekipah, ki sem jih zastopal. Na žalost to ni vedno mogoče in včasih nas pritisk trenutka premaga.

Trenutno čutim, da moram še naprej trdo delati v Carringtonu, podpirati svoje soigralce in biti pripravljen na vse v kateri koli tekmi. Popuščanje pritisku ni možnost. Nikoli ni bilo. To je Manchester United in združeni moramo obstati. Kmalu bomo spet skupaj," je na Instagramu dan po dogodku, ki je dvignil veliko prahu, sporočil portugalski nogometaš.