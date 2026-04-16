Po Jelenkoviću Olimpija za dlje časa izgubila še Motiko

"Na sobotni tekmi proti Aluminiju je Nemanja Motika staknil hujšo poškodbo desnega kolena. Le nekaj minut po vstopu v igro je priigral najstrožjo kazen, ob tem pa v trku z gostujočim vratarjem utrpel poškodbo sprednje križne in notranje stranske vezi kolena," so zapisali pri Olimpiji in dodali, da so dodatni zdravniški pregledi potrdili, da je potrebna operacija, nato pa sledi dolgotrajna rehabilitacija.

Olimpija je v domači ligi šele na petem mestu in jo do konca sezone na preostalih petih tekmah čaka še ogorčen boj za evropska mesta.

Le prva tri vodijo v Evropo, pri čemer je prvo praktično že oddano Celju (65 točk), drugi je Koper (52), sledita pa Maribor in Bravo (47). Olimpija je pri 46 točkah, do konca sezone pa bo še gostovala v Kopru, igrala doma s Primorjem, gostovala v Mariboru, gostila Radomlje in "gostovala" pri Bravu.