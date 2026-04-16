Nogomet

Po Jelenkoviću Olimpija za dlje časa izgubila še Motiko

Ljubljana, 16. 04. 2026 16.36

STA
Nemanja Motika

Slovenski nogometni prvoligaš Olimpija iz Ljubljane je po branilcu Veljku Jelenkoviću za dlje časa izgubil še napadalno usmerjenega Nemanjo Motiko. Kot so sporočili iz kluba, Motiko zaradi poškodbe kolena čaka dolga rehabilitacija.

"Na sobotni tekmi proti Aluminiju je Nemanja Motika staknil hujšo poškodbo desnega kolena. Le nekaj minut po vstopu v igro je priigral najstrožjo kazen, ob tem pa v trku z gostujočim vratarjem utrpel poškodbo sprednje križne in notranje stranske vezi kolena," so zapisali pri Olimpiji in dodali, da so dodatni zdravniški pregledi potrdili, da je potrebna operacija, nato pa sledi dolgotrajna rehabilitacija.

Nemanja Motika
FOTO: NK Olimpija

Olimpija je v domači ligi šele na petem mestu in jo do konca sezone na preostalih petih tekmah čaka še ogorčen boj za evropska mesta.

Le prva tri vodijo v Evropo, pri čemer je prvo praktično že oddano Celju (65 točk), drugi je Koper (52), sledita pa Maribor in Bravo (47). Olimpija je pri 46 točkah, do konca sezone pa bo še gostovala v Kopru, igrala doma s Primorjem, gostovala v Mariboru, gostila Radomlje in "gostovala" pri Bravu.

NOGOMET PRVA LIGA OLIMPIJA NEMANJA MOTIKA

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Definbahija
16. 04. 2026 17.21
Torej ostaja samo še štil od motike. Nemanja je bil obetavni napadalec FC Bayerna. Sedaj igra pa v Olimpiji. Še Semler je mel boljšo kariero
