Po Jugu v Maribor prišel še do nedavnega član Aluminija Ilija Martinović

Ilija Martinović šteje 26 let, na slovenskih igriščih pa ima za seboj 75 odigranih tekem. Branilec, ki ga ni treba posebej predstavljati in mu ni treba pojasnjevati, kaj ga čaka ob novem izzivu. Podpisal je pogodbo, veljavno do poletja 2023. "Za menoj so tri sezone v Aluminiju, dobro sem seznanjen z ligo, zato ne bom imel večjih težav pri prilagajanju, saj poznam veliko igralcev in celotno okolje. Tukaj sem dozorel kot nogometaš, Slovenija mi je veliko pomagala. Napredoval nisem le nogometno, ampak sem se izpopolnil tudi kot oseba, v življenjskih navadah. Vem, kam prihajam, in se veselim izziva. Že od prej poznam Maribor kot klub, še iz časov igranja v Ligi prvakov in v evropskih tekmovanjih. Tudi moj prijatelj iz otroštva Marko Janković, ki je tukaj igral, mi je povedal veliko lepega. Da gre za velik klub, na vseh področjih," je ob predstavitvi dejal črnogorski branilec.