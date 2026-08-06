Po kaosu z Bielso bo Urugvaj na pravo pot skušal vrniti Forlan

Diego Forlan bo selektorsko vlogo opravljal začasno z možnostjo podaljšanja. "Diego Forlan prihaja domov vodit člansko izbrano vrsto in reprezentanco do 20 let," so zapisali pri AUF. Forlan, ki je dobil zlato žogo na SP 2010, bo vodil ekipo na prijateljskih tekmah septembra, oktobra in marca.

Po bogati igralski karieri Forlan nima prav veliko trenerskih izkušenj. Svoj trenerski prvenec je doživel v sezoni 2020 pri urugvajskem Penarolu, a ga po slabih izidih zapustil po vsega 11 tekmah. Nato je leta 2021 vodil le še urugvajskega drugoligaša Atenas, kjer je zdržal 12 tekem.

Kljub temu ga v domovini cenijo, potem ko je dosegel 36 golov za izbrano vrsto na 112 tekmah ter jo tudi popeljal v polfinale SP 2010. Z Luisom Suarezom je sestavljal tudi napadalni dvojec ekipe, ki je leta 2011 dobila južnoameriško prvenstvo.

V klubski karieri je blestel pri Villarrealu in madridskem Atleticu, pri obeh klubih je bil tudi najboljši strelec v Evropi. Manj uspeha je imel pri Manchester Unitedu, čeprav je z njim osvojil naslov prvaka 2002/03.