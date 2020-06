Po Liverpoolu zdaj najdaljši 'suši' v Londonu in Manchestru

Po tem, ko je Liverpool s porazom aktualnega prvaka Manchester Cityja proti Chelseaju (2:1) tudi matematično osvojil naslov v Premier League, se je končalo 30 let bolečin za navijače kluba z Anfielda. Ta je bil skupaj s španskim Athletic Bilbaom in francoskim Saint-Etiennom pri vrhu neslavne lestvice najtrofejnejših klubov iz najmočnejših evropskih prvenstev, ki so na državni naslov čakali najdlje.

Manchester United je Liverpoolovo "krizo" na Otoku izkoristil najbolje in pod taktirko legendarnega Škota sira Alexa Fergusona, ki je v eni od izjav famozno zatrdil, da je to njegov glavni cilj, rdeče zamenjal na vrhu večne lestvice, ko gre za število naslovov. "Rdeči vragi" zdaj vodijo za enega, potem ko so tudi sami morali tekmecem priznati premoč v zadnjih sedmih sezonah.

Solskjaer: Izziv je iskanje stanovitnosti in učinkovitosti

"Najprej ‒ katera koli ekipa, ki osvoji prvenstvo in Premier League, si zasluži čestitke, to prvenstvo je težko osvojiti,"je prek Zooma na petkovi novinarski konferenci dejal trener Manchester Uniteda Ole Gunnar Solskjaer. "Čestitke Jürgenu (Kloppu, trenerju Liverpoola, op. a .) in njegovim igralcem. Vsakič, ko vidiš, da kdorkoli drug dvigne pokal, boli,"je nadaljeval.

"Menim, da je to občutek vseh, povezanih z Manchester Unitedom ‒ igralcev in navijačev. Želimo se vrniti na zmagovita pota in to je naš izziv. Ne verjamem, da je to pravi trenutek, da rečeš, kako zelo si zaostal. Smo v določenem položaju in zdaj se moramo izboljšati. Moramo v Ligo prvakov, osvojiti višje mesto v prvenstvu in začeti konkurirati. Ta stanovitnost in učinkovitost je izziv. Vemo, da smo zelo, zelo dobri, ko smo na svoji najboljši ravni, to moramo storiti vsako soboto, torek, sredo, četrtek ali kateri koli dan že, to moramo ponavljati vedno znova in znova. To je izziv za naše igralce, ko gledamo naprej,"je napovedal Solskjaer.

Saint-Etienne čaka že 39 let

Številni se zdaj sprašujejo, če bo Liverpool uspel ponoviti svojo prevlado iz 70. in 80. let prejšnjega stoletja, potem ko je United tudi s Solskjaerjem v ekipi prevladoval v 90. letih in tudi po prelomu tisočletja. Pod Fergusonom so "rdeči vragi" osvojili 13 naslovov v 20 letih med letoma 1993 in 2013, nekdanji napadalec norveške reprezentance in zdaj trener kluba pa meni, da bo Liverpoolčanom težko ponoviti kaj takšnega.

"Niz naslovov, ki smo jih osvojili pod sirom Alexom, ne verjamem, da bo kdorkoli imel lahko nalogo ponoviti ali kopirati. Sir Alex je bil mojster ostajanja na vrhu, zato je zame izziv, da zagotovim, da ne bo recimo minilo 26 let do naslednjič, ko bomo prvaki, ali še več. Storili bomo vse, kar lahko, da zmanjšamo razdaljo ali jih, seveda, tudi prehitimo."

Med klubi z desetimi naslovi ali več v najmočnejših prvenstvih zdaj najdlje na naslov čaka francoski Saint-Etienne. Nekdanji klub slovenskega reprezentanta Roberta Berićaje brez državnega naslova že 39 let, sicer jih je v bogati zgodovini osvojil točno deset. Deset naslovov ima tudi španski Athletic Bilbao, ki je na seznamu najtrofejnejših klubov z najdaljšim čakanjem na drugem mestu (36 let). Sledijo londonski Arsenal (13 naslovov), ki je bil nazadnje prvak pred 16 leti, milanska Inter (18 naslovov/10 let) in AC Milan (18/9) ter United (20/7).