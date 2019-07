Po loteriji enajstmetrovk Tottenham do prestižne zmage na Audi cupu, Real tretji

V finalnem obračunu Audi cupa v Münchnu so bili na koncu srečnejši nogometaši Tottenhama, sicer letošnji finalisti elitne Lige prvakov, ki so po boljšem izvajanju enajstmetrovk premagali gostitelja turnirja, moštvo Bayerna.



Slednje je po zadetku Christiana Eriksna v 59. minuti zaostajalo že z 0:2, a sta v 61. oziroma 81. minuti za veselje na tribunah Allianz Arene poskrbela bavarska upa Arp in Davis. Za Otočane je uvodoma zadel Erik Lamela v 19. minuti. Ker je bil izid po rednem delu srečanja izenačen (2:2), je sledilo izvajanje enajstmetrovk, pri katerem so bili nekoliko spretnejši varovanci Mauricia Pochettina, ki so na koncu slavili s skupnim izidom 8:7. Zadnji strel z bele točke Boatenga je vratar mreže Spursov Gazzaniga ubranil, kar je bilo dovolj za slavje sredi bavarske prestolnice. Bo pa imel trener Bayerna Niko Kovač v naslednjih dneh in tednih nemalo razlogov za skrb, saj sta jo kombinirano na tekmah s Fenerbahčejem oziroma Tottenhamom huje skupila Gnabry in Coman. Pri slednjemu gre vnovič za sum na težjo poškodbo kolena.