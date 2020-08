Po madridskem Atleticu dve okužbi tudi pri Valencii

Nogometni klub Valencia je dan po tem, ko so se nogometaši in osebje kluba prve španske lige vrnili na priprave na novo sezono, na svoji spletni strani potrdil dve okužbi z novim koronavirusom. Pred tem so, kar se tiče španske lige, o okužbah poročali tudi iz madridskih klubov Atletica in Reala in Seville.

Identitet obolelih klub ni razkril, oba sta doma v samoizolaciji, klub pa je o tem obvestil španske zdravstvene oblasti. Pozitivna testa so odkrili med ponedeljkovim testiranjem igralcev in članov osebja. "Od začetka te zdravstvene krize je Valencia ukrepom namenila posebno pozornost in bo strog protokol, ki ga vsi člani kluba popolnoma podpirajo, tudi ohranila," je klub zapisal v izjavi za javnost. Število okuženih v španskih nogometnih klubih je tako naraslo, po tem ko sta bila v soboto pozitivna člana Atletica iz Madrida Angel Correa in Šime Vrsaljko. V zadnjih dveh tednih sta za covidom-19 zbolela tudi napadalec Real Madrida Mariano Diaz in Sevillin vezist Nemanja Gudelj. Sezona 2019/20 se je v la ligi končala 19. julija, začetek nove sezone pa je predviden za 12. septembra. Španija je sicer ena najbolj prizadetih držav zaradi pandemije koronavirusa. Valencia, ki je nedavno končano sezono končala na zanjo skromnem devetem mestu, ta teden sicer začenja priprave na novo sezono pod vodstvom novega trenerjaJavija Gracie. Omenjeni klub je bil sicer eden prvih, ki je marca potrdil okužbe v moštvu, kjer je zbolelo 35 odstotkov članov širše ekipe. Pozitivni so bili tudi igralci in trenerji po odigrani tekmi lige prvakov z Atalanto v Milanu konec februarja. icon-expand Tudi v moštvu Valencie so ugotovili okužbo z novim koronavirusom. FOTO: AP