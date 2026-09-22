Oster besedni dvoboj med predsednikom La Lige in vodstvom Reala

V razpravo se je vključil tudi predsednik La Lige Javier Tebas, ki je na družbenih omrežjih ostro komentiral vse glasnejše očitke o sodniških zarotah proti Real Madridu. Tebas je zapisal, da se po njegovem mnenju v delu medijev in med privrženci madridskega velikana znova pojavlja že dobro znana razlaga dogodkov. Ko rezultati ali predstave niso takšni, kot bi si jih v Madridu želeli, naj bi se pozornost preusmerila na sodnike, primer Negreira oziroma domnevno zaroto proti Realu.

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Predsednik La Lige je ob tem poudaril, da posamezna sodniška napaka sama po sebi ne more predstavljati dokaza za organizirano zaroto. Po njegovih besedah tudi ponavljanje istega očitka skozi leta ne spremeni njegove narave. "Običajni glasniki in režimsko naklonjeni mediji že širijo isto staro pripoved: večno zaroto. Ko ne gre za primer Negreira, gre za sodnika; ali pa se pritožujejo, da sodnik ni na mednarodni ravni. Trditi, da sodniki kujejo zaroto proti Real Madridu, pomeni živeti v neki drugi galaksiji," je na družbenih omrežjih zapisal Tebas.

Javier Tebas FOTO: Profimedia

Real Madrid odgovoril brez zadržkov

Na odgovor iz Madrida ni bilo treba dolgo čakati. Real Madrid je Tebasove besede označil za neprimerne in predsedniku La Lige očital, da svoj položaj uporablja za javne napade na klub. V uradnem odzivu so v Madridu poudarili, da je po njihovem mnenju še posebej problematično, da Tebas kot prvi človek španskega prvenstva tako pogosto javno komentira Real Madrid. Menijo, da bi moral človek na čelu tekmovanja skrbeti predvsem za zaupanje v institucije in njihovo nevtralnost. "Glede na to neprimerno in dolgotrajno ravnanje menimo, da španski nogomet nujno potrebuje voditelja, ki ga bo sposoben upravljati in razvijati njegov polni potencial, obenem pa spoštovati temeljno načelo nevtralnosti," so zapisali pri madridskem Realu.

Pri Real Madridu so se obregnili tudi ob dejstvo, da je Tebas svoje pripombe objavil kot odziv na članek neodvisnega novinarja. Po njihovem mnenju je s tem prestopil mejo, saj naj bi poleg kritiziranja kluba posegal celo na področje njegove športne strategije. Madridski klub je v odzivu zapisal, da takšno ravnanje škoduje ugledu La Lige in španskega nogometa ter da bi moral predsednik tekmovanja svojo javno komunikacijo uporabljati za krepitev zaupanja v prvenstvo, ne pa za obračunavanje s posameznim klubom.

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Spor, ki se očitno ne bo končal pri enem zapisu

Tako se je po derbiju odprla nova fronta, ki s samim dogajanjem na igrišču nima več veliko skupnega. Na eni strani stoji Tebas, ki zavrača pripoved o sistematični zaroti proti Real Madridu, na drugi pa klub, ki predsedniku La Lige očita pomanjkanje nevtralnosti. Besedni dvoboj med obema stranema sicer ni nov, toda zadnja izmenjava je ponovno pokazala, kako globok je razkorak med vodstvom La Lige in madridskim velikanom.