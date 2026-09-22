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Nogomet

Oster besedni dvoboj med predsednikom La Lige in vodstvom Reala

Madrid, 22. 09. 2026 19.08 pred 25 minutami 3 min branja 7

Avtor:
K.I.
Javier Tebas

Madridski derbi je že za nami, a dogajanje po njem še zdaleč ni končano. Poraz Real Madrida proti mestnemu tekmecu je sprožil številne odzive, v ospredju pa so se znova znašli sodniki, televizijski program Real Madrid TV in vprašanje domnevno neenake obravnave kraljevega kluba.

V razpravo se je vključil tudi predsednik La Lige Javier Tebas, ki je na družbenih omrežjih ostro komentiral vse glasnejše očitke o sodniških zarotah proti Real Madridu. Tebas je zapisal, da se po njegovem mnenju v delu medijev in med privrženci madridskega velikana znova pojavlja že dobro znana razlaga dogodkov. Ko rezultati ali predstave niso takšni, kot bi si jih v Madridu želeli, naj bi se pozornost preusmerila na sodnike, primer Negreira oziroma domnevno zaroto proti Realu.

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Predsednik La Lige je ob tem poudaril, da posamezna sodniška napaka sama po sebi ne more predstavljati dokaza za organizirano zaroto. Po njegovih besedah tudi ponavljanje istega očitka skozi leta ne spremeni njegove narave.

"Običajni glasniki in režimsko naklonjeni mediji že širijo isto staro pripoved: večno zaroto. Ko ne gre za primer Negreira, gre za sodnika; ali pa se pritožujejo, da sodnik ni na mednarodni ravni. Trditi, da sodniki kujejo zaroto proti Real Madridu, pomeni živeti v neki drugi galaksiji," je na družbenih omrežjih zapisal Tebas.

Javier Tebas
Javier Tebas
FOTO: Profimedia

Real Madrid odgovoril brez zadržkov

Na odgovor iz Madrida ni bilo treba dolgo čakati. Real Madrid je Tebasove besede označil za neprimerne in predsedniku La Lige očital, da svoj položaj uporablja za javne napade na klub. V uradnem odzivu so v Madridu poudarili, da je po njihovem mnenju še posebej problematično, da Tebas kot prvi človek španskega prvenstva tako pogosto javno komentira Real Madrid. Menijo, da bi moral človek na čelu tekmovanja skrbeti predvsem za zaupanje v institucije in njihovo nevtralnost.

"Glede na to neprimerno in dolgotrajno ravnanje menimo, da španski nogomet nujno potrebuje voditelja, ki ga bo sposoben upravljati in razvijati njegov polni potencial, obenem pa spoštovati temeljno načelo nevtralnosti," so zapisali pri madridskem Realu.

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Pri Real Madridu so se obregnili tudi ob dejstvo, da je Tebas svoje pripombe objavil kot odziv na članek neodvisnega novinarja. Po njihovem mnenju je s tem prestopil mejo, saj naj bi poleg kritiziranja kluba posegal celo na področje njegove športne strategije. Madridski klub je v odzivu zapisal, da takšno ravnanje škoduje ugledu La Lige in španskega nogometa ter da bi moral predsednik tekmovanja svojo javno komunikacijo uporabljati za krepitev zaupanja v prvenstvo, ne pa za obračunavanje s posameznim klubom.

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Spor, ki se očitno ne bo končal pri enem zapisu

Tako se je po derbiju odprla nova fronta, ki s samim dogajanjem na igrišču nima več veliko skupnega. Na eni strani stoji Tebas, ki zavrača pripoved o sistematični zaroti proti Real Madridu, na drugi pa klub, ki predsedniku La Lige očita pomanjkanje nevtralnosti. Besedni dvoboj med obema stranema sicer ni nov, toda zadnja izmenjava je ponovno pokazala, kako globok je razkorak med vodstvom La Lige in madridskim velikanom.

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Vprašanje zdaj ni več zgolj, kaj se je zgodilo na derbiju, temveč tudi, kako dolgo se bo javni spor nadaljeval. Glede na dosedanjo komunikacijo med Tebasom in Real Madridom pa je precej jasno, da zadnje poglavje te zgodbe najverjetneje še ni napisano.

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Real Madrid Javier Tebas La Liga sodniki španski nogomet

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KOMENTARJI7

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Kolllerik
22. 09. 2026 20.58
In prvi navijač reala Tebas ostaja na realnih tleh. Po moje ga je le sram, da navija za tak klub
Odgovori
0 0
U1783851350655
22. 09. 2026 20.57
Res je teško življenje če navijaš za Real.
Odgovori
0 0
Zaklenjena resnica
22. 09. 2026 19.52
Treba je opomniti še enkrat...Javier Tebas je goreč navijač Reala...on ni hejter kot jaz
Odgovori
+5
5 0
Zaklenjena resnica
22. 09. 2026 19.40
Tudi na odgovor Realista7 ne bo treba dolgo čakati ...
Odgovori
+5
5 0
Zaklenjena resnica
22. 09. 2026 19.31
No Realist7...jaz ti pa lepim vire o Tebasu, tu so pa pripravili samo zate...zdaj pride na vrsto še jamranje Pereza, ker na Marci je že
Odgovori
+5
5 0
U1783851350655
22. 09. 2026 19.29
mogoče je zdaj Atletiko podkupil sodnike.
Odgovori
+2
2 0
Kolllerik
22. 09. 2026 19.24
To bi lahko bil Trumpov klub....
Odgovori
+2
2 0
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