Po Mariboru izpadla še Olimpija, Trifković z evrogolom zapečatil usodo Ljubljančanov

Presenečenje je veliko, če vemo, da je Rudar zadnjeuvrščena ekipa Prve lige in v tej sezoni sploh še ni vknjižil prvenstvene zmage. Nogometaši Olimpiji so po prejetem zadetku - v 79. minuti je z razdalje s pravcatim evrogolom mrežo zmajev razparal Damjan Trifković - bili vse bolj nervozni, v zaključku tekme so ostali brez dveh igralcev, izključena sta bila Eric Boakye in Luka Menalo.

Trener Olimpije Safet Hadžić je že pred obračunom v Stožicah povedal, da bo za pokalno tekmo nekoliko premešal ekipo. "Zarotiral bom nekaj igralcev. Menim, da je vsak, ki je v prvem moštvu, kakovosten in lahko igra v prvi postavi, tako da bodo dobili priložnost tudi tisti, ki so igrali manj. V vsakem primeru bo tekma pomembna in poskušali bomo zmagati," je poudaril Hadžić. Ta je več kot očitno plačal davek menjav (v vrata je postavil komaj 19-letnega Matijo Orbanića), Olimpija je predvsem v drugi polovici drugega polčasa delovala dokaj nemočno, Rudar je imel še kar nekaj priložnosti, da bi celo zmagal še z večjo razliko. Trener Rudarja Nikola Jaroš, ki na klopi Rudarja ne sedi dolgo, je tako vknjižil izjemno pomembno zmago, ki bo ekipi zagotovo dala zagon za nadaljevanje sezone, potem ko so v Prvi ligi Velenjčani zbrali vsega štiri točke.