Nezadovoljstvo v Barci, Rakitić stopil v bran Griezmannu: Rad bi ga imel v svoji ekipi

Najboljši strelec madridskega Atletica Antoine Griezmann je pred časom posnel izjavo, v kateri se je zahvalil svojim delodajalcem in presenetil z izjavo, da se odpravlja novim izzivom naproti. Francoz je bil že pred letom dni blizu odhoda, vendar pa ga je vodstvo kluba takrat le uspelo zadržati v svojih vrstah. Letos so bili očitno vsi poskusi zaman. Francoz je s svojo izjavo sprožil plaz ugibanj, najglasnejša ga povezujejo s katalonskim ponosom .

Tam bi ga odprtih rok sprejel Ivan Rakitić , ki se navdušuje nad Francozovo igro. "Rad bi imel Griezmanna v svoji ekipi," je Hrvat povedal v pogovoru za Mundo Deportivo in nadaljeval: "Čeprav je bil lani on tisti, ki je razblinil moje sanje o zmagi na svetovnem prvenstvu v nogometu, ga izjemno spoštujem. Je vrhunski nogometaš, eden najboljših na svetu. Osvojil je že skoraj vse in zato predstavlja veliko pridobitev za vsako ekipo."

Zaradi te poteze naj bi se francoski reprezentant zameril številnim nogometašem Barcelone, a očitno Rakitić ni eden izmed njih. "To ni bila odločitev proti Barceloni ali komur izmed nas. To odločitev je sprejel v prid Atletica. Za to mu lahko le čestitam in če bo prišel k nam, mu bom segel v roko in mu povedal, da spoštujem njegovo odločitev,"je povedal Hrvat, ki naj bi sicer s poletjem zapustil vrste Barcelone.

"Valverde je popoln trener za nas"

V katalonski prestolnici so se namreč odločili za temeljito čistko, katere žrtev bi lahko bil tudi Ernesto Valverde, čigar usoda ostaja neznanka. Barcelona si je dve leti zapored privoščila veliko ponižanje v Ligi prvakov, lani jo je s preobratom izločila Roma, letosLiverpool.

"Valverde je popoln trener za nas. Njegovo delo in delo strokovnega štaba sta fantastična," je Valverdeju stopil v bran Rakitić in opozoril na lovorike, ki jih je v teh letih nanizal 55-letnik. Barcelona je namreč na dobri poti, da si še drugo leto zapored zagotovi dvojno špansko krono, prvenstvo in kraljevi pokal.