Po nogometni Ligi prvakov se začenja še Evropska liga

OGLAS

Krog najresnejših kandidatov za končno zmagoslavje je zelo širok. Med glavnimi favoriti so angleška Manchester United in Tottenham, španska Athletic Bilbao in Real Sociedad, italijanska Roma in Lazio, portugalski Porto in grški Olympiakos iz Pireja. Po zvezdah lahko posežeta tudi oba turška kluba iz Istanbula, Galatasaray in Fenerbahče, oba francoska predstavnika iz Lyona in Nice, morda nizozemski Ajax iz Amsterdama ali pa nemški Eintracht iz Frankfurta. V skupinskem delu bosta nastopila dva slovenska nogometaša. Žiga Lipušček, ki si je glavni del tekmovanja skozi kvalifikacije zagotovil v dresu latvijskega Rigasa, se bo pomeril proti Ajaxu, Eintrachtu Frankfurtu, Paoku, Maccabiju iz Tel Aviva, Galatasarayu, Dinamu iz Kijeva, Anderlechtu in romunskemu FCSB (nekdanja Steaua, opomba STA). Nino Žugelj bo z norveškim Bodö/Glimtom igral proti Portu, Manchester Unitedu, Maccabiju iz Tel Aviva, Bragi, Qarabagu, Unionu Saint-Gilloisu, Bešiktašu in Nici.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Prvih devet tekem uvodnega kroga bo na sporedu v sredo, pari so AZ Alkmaar – Elfsborg, Bodö/Glimt – Porto, Dinamo Kijev – Lazio, Galatasaray – PAOK, Ludogorec – Slavia Praga, Manchester United – Twente, Nice – Real Sociedad, Anderlecht – Ferencvaros in Midtjylland – Hoffenheim. Četrtkovi pari so Fenerbahče – Union St. Gilloise, Malmö – Rangers, Roma – Athletic Bilbao, Ajax – Bešiktaš, Bukarešta – Rigas, Lyon – Olympiakos, Braga – Maccabi Tel Aviv, Tottenham – Qarabag in Eintracht Frankfurt – Viktoria Plzen.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Uefa je v sezoni 2024/25 povsem prenovila prvi del tekmovanja. V Evropski ligi so klube glede na koeficiente razporedili v štiri bobne po devet ekip in vsakemu posebej po avtomatskem žrebu namenili po dva tekmeca iz vsakega bobna. Najboljših osem ekip iz glavnega dela tekmovanja se bo neposredno prebilo v osmino finala, ekipe med 9. in 24. mestom pa čakata dve tekmi razigravanja za preboj med 16. Ekipe od 25. mesta navzdol bodo končale mednarodne nastope. Glavni ligaški del tekmovanja bo v osmih krogih trajal od 25. septembra do 30. januarja prihodnje leto. Izločilni boji za uvrstitev v osmino finala se bodo začeli 13. februarja, povratne tekme pa bodo 20. februarja. Termina osmine finala sta 6. in 13. marec, četrtfinala 10. in 17. april, polfinala pa 1. in 8. maja. Veliki finale bo 21. maja v največjem baskovskem mestu Bilbau. Uefa bo v sezoni 2024/25 med klube v evropski ligi razdelila 565 milijonov evrov. Vseh 36 klubov v glavnem delu tekmovanja bo prejelo po 4,31 milijona evrov, vsaka zmaga bo klubom prinesla 450.000, nedoločen izid pa 150.000 evrov. Vseh osem klubov, ki se bodo po glavnem delu neposredno uvrstili v osmino finala, bo prejelo po 600.000 evrov, klubi med 9. in 16. mestom pa po 300.000 evrov. Preboj v osmino finala bo ekipam prinesel 1,75, v četrtfinale 2,5, v polfinale 4,2 in finale 7 milijonov evrov, končni zmagovalec pa bo prejel še dodatnih 6 milijonov evrov.