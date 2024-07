Po nogometni tekmi v Braziliji policist ustrelil vratarja

Centro Oeste je na gostovanju pri ekipi Gremio Anapolis slavil z 2:1, vrhunec dogajanja pa je sledil po tekmi, ko je prepir med nogometaši obeh taborov prekinil eden izmed vojaških policistov, ki je iz neposredne bližine z gumijastim nabojem v nogo ustrelil domačega vratarja Ramona Souzo. Hude krvavitve slednjega je sprva zaustavil klubski zdravnik, vratarja pa so nato z rešilcem odpeljali v zdravstveni dom.

"Gremio Anapolis javno obsoja neverjeten in odvraten dogodek, do katerega je prišlo. Policist specializirane policijske enote je v našega vratarja strahopetno izstrelil gumijasti naboj. Gre za grozljivo, nečloveško in zločinsko dejanje nekoga, ki bi moral skrbeti za varnost ljudi," so med drugim zapisali na družbenih omrežjih kluba.