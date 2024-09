Po novem hat-tricku mu soigralci sporočajo: Dovolj te imamo

24-letni Norvežan bo kmalu prišel do novega jubileja, in sicer mu le še šest zadetkov manjka do mejnika 100 za klub z Etihada. Ob tem ima tudi 14 asistenc, tako da v povprečju sodeluje pri več kot enem zadetku na tekmo. V Premier League je na 68 nastopih zabil 67-krat in 12-krat asistiral.