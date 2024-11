Po novem porazu Reala na Bernabeuu zvonijo vsi alarmi: 'Izgubili smo rdečo nit'

Mnogi s prstom kažejo na trenerja Carla Ancelottija, ki je po koncu obračuna za slabe predstave na zadnjih tekmah prevzel del odgovornosti, a je v isti sapi poudaril, da se morajo tudi njegovi varovanci pogledati v ogledalo in se vprašati, ali v danem trenutku resnično dajejo svoj maksimum za čim prejšnji izhod iz rezultatske krize.

"Kot moštvo nismo opravili izpita," je po še eni boleči – tokrat evropski zaušnici – uvodoma dejal vidno razočarani strateg madridskih belih, ki je v nadaljevanju ponudil podrobnejši pogled na trenutno stanje vse bolj razpadajoče zasedbe s Santiaga Bernabeua. "Verjamem, da nas bodo težki trenutki sčasoma še bolj povezali. Razlogi za zadnje slabše igre in rezultate po mojem mnenju ne tičijo v napačni miselnosti posameznikov ali moštva kot celote, temveč v slab(š)i organizaciji igre. V njej primanjkuje discipline in reda, to se vidi od daleč in tu je moja odgovornost največja. Izgubili smo rdečo nit, zašli s poti in v naslednjih dneh in tednih moramo znova najti pravo pot. Prepričan sem, da se lahko hitro vrnemo na zmagovita pota."