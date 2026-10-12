Po novi zaušnici je trener Olimpije 'ugotovil': Jutri je nov dan

Olimpija je v razburljivem obračunu slovenske prve lige terensko prevladovala. Kljub vodstvu z 2:0 po golih Indrita Tucija in 3:1 pa na koncu iztržila le točko (3:3). Predzadnjo Muro, ki je bila po strelih enakovredna Ljubljančanom, sta do točke pripeljala gola Dariusa Oroiana in Mateja Matića v 69. in 78. minuti. Domači izbranci Jugoslava Trenčovskega so vnovič močno razočarali.
"Najprej čestitam Muri za dobro igro in osvojeno točki," je za uradno spletno stran kluba dejal prvi med enakimi pri ljubljanskih nogometnih zmajih. "Nismo zadovoljni z razpletom, še posebej, ker smo dvakrat vodili za dva gola," je nadaljeval Makedonec na klopi zeleno-belih.
"Bili smo preveč naivni, preveč lahkotni in veliko premalo agresivni," je še opazil Trenčovski, ki ni sprejel odgovornosti, da je ekipa delovala kot izgubljena kokoš že po prvem prejetem zadetku, kaj šele po drugem ... In samo vprašanje časa je bilo, kdaj bodo zeleno-beli prejeli še kakšnega. In so ju.
Skupaj tri in vse s streli izven kazenskega prostora (3:3). "Na lahek način smo prejeli vse tri gole. Nismo bili agresivni in nismo pravilno pokrivali tekmecev in tudi prostora. Na tem moramo še veliko delati," se ponavlja Trenčovski, ki krivde za slabe rezultate še kar ne sprejema.
"Naučiti se moramo nekatere stvari. Nikakor jih ne smemo ponavljati. Nič, gremo naprej. Jutri je nov dan," je po novi blamaži v prvenstvu, ko so zmaji oddali dve točki proti predzadnji ekipi lige, dejal Trenčovski. Mura zadnjih pet tekem nikogar ni mogla premagati, a v Stožicah Olimpiji zabila tri gole in zasluženo prišla do točke.
Sobočani so v dosedanjem delu sezone na enajstih tekmah vknjižili le deset točk. A točno štiri na tekmah z Olimpijo. Prvi obračun v Fazeneriji so namreč črno-beli dobili z 1:0. "V preteklosti smo imeli težave z doseganjem golov, v zadnjem obdobju pa imam problem v obrambi. Prejemamo veliko preveč zadetkov. To moramo podrobno analizirati in popraviti," je nov žalosten dan v Stožicah zaokrožil nekdanji trener Radomelj.
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