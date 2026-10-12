Po novi zaušnici je trener Olimpije 'ugotovil': Jutri je nov dan

Olimpija je v razburljivem obračunu slovenske prve lige terensko prevladovala. Kljub vodstvu z 2:0 po golih Indrita Tucija in 3:1 pa na koncu iztržila le točko (3:3). Predzadnjo Muro, ki je bila po strelih enakovredna Ljubljančanom, sta do točke pripeljala gola Dariusa Oroiana in Mateja Matića v 69. in 78. minuti. Domači izbranci Jugoslava Trenčovskega so vnovič močno razočarali.

"Najprej čestitam Muri za dobro igro in osvojeno točki," je za uradno spletno stran kluba dejal prvi med enakimi pri ljubljanskih nogometnih zmajih. "Nismo zadovoljni z razpletom, še posebej, ker smo dvakrat vodili za dva gola," je nadaljeval Makedonec na klopi zeleno-belih.

"Bili smo preveč naivni, preveč lahkotni in veliko premalo agresivni," je še opazil Trenčovski, ki ni sprejel odgovornosti, da je ekipa delovala kot izgubljena kokoš že po prvem prejetem zadetku, kaj šele po drugem ... In samo vprašanje časa je bilo, kdaj bodo zeleno-beli prejeli še kakšnega. In so ju.