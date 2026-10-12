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Nogomet

Po novi zaušnici je trener Olimpije 'ugotovil': Jutri je nov dan

Ljubljana, 12. 10. 2026 12.01 pred 52 minutami 2 min branja 2

Avtor:
M.J.
Jugoslav Trenčovski

Jugoslav Trenčovski na klopi nogometašev ljubljanske Olimpije. Izpadel od tretjeligaša v pokalu že v prvem krogu, pred reprezentančno pavzo vnovič izgubil mestni obračun z Bravom (1:2), na zadnji tekmi z Olimpijo pred domačimi navijači dvakrat dovolil izenačenje po prednosti dveh golov (3:3). Na prvenstveni lestvici z zmaji zaseda (skromno) šesto mesto. Makedonec na zeleno-beli klopi pa še vedno ponavlja, "da se morajo vrniti k treniranju in odpraviti napake, ki jih delajo". Medtem se na tribunah stoženske lepotice med tekmami se še vedno bohoti napis: 'Prodajte klub!'

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Olimpija je v razburljivem obračunu slovenske prve lige terensko prevladovala. Kljub vodstvu z 2:0 po golih Indrita Tucija in 3:1 pa na koncu iztržila le točko (3:3). Predzadnjo Muro, ki je bila po strelih enakovredna Ljubljančanom, sta do točke pripeljala gola Dariusa Oroiana in Mateja Matića v 69. in 78. minuti. Domači izbranci Jugoslava Trenčovskega so vnovič močno razočarali. 

Jugoslav Trenčovski
Jugoslav Trenčovski
FOTO: NK Olimpija Ljubljana

"Najprej čestitam Muri za dobro igro in osvojeno točki," je za uradno spletno stran kluba dejal prvi med enakimi pri ljubljanskih nogometnih zmajih. "Nismo zadovoljni z razpletom, še posebej, ker smo dvakrat vodili za dva gola," je nadaljeval Makedonec na klopi zeleno-belih. 

"Bili smo preveč naivni, preveč lahkotni in veliko premalo agresivni," je še opazil Trenčovski, ki ni sprejel odgovornosti, da je ekipa delovala kot izgubljena kokoš že po prvem prejetem zadetku, kaj šele po drugem ... In samo vprašanje časa je bilo, kdaj bodo zeleno-beli prejeli še kakšnega. In so ju. 

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Skupaj tri in vse s streli izven kazenskega prostora (3:3). "Na lahek način smo prejeli vse tri gole. Nismo bili agresivni in nismo pravilno pokrivali tekmecev in tudi prostora. Na tem moramo še veliko delati," se ponavlja Trenčovski, ki krivde za slabe rezultate še kar ne sprejema. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Naučiti se moramo nekatere stvari. Nikakor jih ne smemo ponavljati. Nič, gremo naprej. Jutri je nov dan," je po novi blamaži v prvenstvu, ko so zmaji oddali dve točki proti predzadnji ekipi lige, dejal Trenčovski. Mura zadnjih pet tekem nikogar ni mogla premagati, a v Stožicah Olimpiji zabila tri gole in zasluženo prišla do točke. 

Olimpija ima v tekoči sezoni le malo razlogov za veselje.
Olimpija ima v tekoči sezoni le malo razlogov za veselje.
FOTO: Olimpija Ljubljana

Sobočani so v dosedanjem delu sezone na enajstih tekmah vknjižili le deset točk. A točno štiri na tekmah z Olimpijo. Prvi obračun v Fazeneriji so namreč črno-beli dobili z 1:0. "V preteklosti smo imeli težave z doseganjem golov, v zadnjem obdobju pa imam problem v obrambi. Prejemamo veliko preveč zadetkov. To moramo podrobno analizirati in popraviti," je nov žalosten dan v Stožicah zaokrožil nekdanji trener Radomelj. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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okioki
12. 10. 2026 13.50
Prosim prodajte klub ker to je pa že pod podnom.!!!
Odgovori
+1
1 0
wsharky
12. 10. 2026 13.34
a je bilo na tekmi 100 gledalcev?
Odgovori
+0
1 1
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