Nogomet

Po odmevni zmagi nad Norvežani Slovenci še živi: 'Vse so pustili na igrišču'

Ptuj, 01. 04. 2026 07.59 pred 27 dnevi 2 min branja 5

Avtor:
M.J.
Andrej Razdrh

Prva zmaga v šestem poskusu kvalifikacij za nastop na EP igralcev do 21 let. In to kakšna. Mladi slovenski nogometaši so na Ptuju ugnali vodilno Norveško (2:0), zabeležili premierno zmago v kvalifikacijah, in so dva kroga pred koncem spet v igri za nastop na zaključnem turnirju. Mlade slovenske nogometaše zadnji kvalifikacijski tekmi čakata jeseni. Najprej bodo 29. septembra gostili Izraelce, 2. oktobra pa še Nizozemce.

Andrej Razdrh
Andrej Razdrh
FOTO: Profimedia

Slovenska reprezentanca je prejšnji teden na gostovanju v Bosni in Hercegovini prišla do druge točke v kvalifikacijski skupini G, potem ko je po remiju v Izraelu remizirala tudi v Sarajevu. Ob tem so Slovenci izgubili z Nizozemsko in doma z BiH, za začetek teh kvalifikacij pa prav z vodilno ekipo skupine Norveško v gosteh (0:5).

Izbranci slovenskega selektorja Andreja Razdrha so se na Ptuju Skandinavcem oddolžili za poraz, prišli do prve zmage v teh kvalifikacijah in Norvežanom zadali prvi poraz. Zaradi slabe razlike v doseženih in prejetih zadetkih so sicer s petimi točkami še vedno na zadnjem, petem mestu, čeprav ima pet točk tudi Nizozemska.

Na vrhu z 12 točkami ostaja Norveška. Tej se je danes po napaki slovenske obrambe hitro ponudila prva priložnost, a je dobro posredoval domači vratar Lovro Štubljar. Nato so v šesti minuti Slovenci zgodaj povedli. Z lepo, dolgo podajo je po desni liniji Mitja Ilenič zaposlil Malenška, ki je premagal gostujočega vratarja Martina Borsheima

"Vedeli smo, da bo težka tekma. Norveška je zares kakovostna ekipa. A vse, kar smo si zadali v pripravi po tekmi proti Bosni in Hercegovini, vse so fantje danes izpolnili do potankosti. Vse so pustili na igrišču. Bili so konkretni, taktično so bili vrhunski. Izkoristili so tisto, kar je bilo prigarano na igrišču in bili nagrajeni za vse tisto nazaj, kar se jim ni obrestovalo, pa se bi jim lahko," je bil vesel po odlični predstavi svojih varovancev Andrej Razdrh. "Z dvema ali tremi točkami bi bila situacija drugačna. A danes so pokazali, da lahko igrajo proti tako kvalitetnemu moštvu. Zasluženo smo zmagali," je po zmagi nad Skandinavci še dejal slovenski selektor.

nogomet slovenija norveška razdrh
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
borjac
02. 04. 2026 15.58
Bravo U-21 , borbeno naprej , čestitke.
Odgovori
+1
1 0
neodvisen
01. 04. 2026 13.12
A so vsaj gate obdržali.
Odgovori
+1
2 1
Sl0venc
01. 04. 2026 10.10
Ah, sranye. Jeseni bodo morali igrati proti židom. UEFA bo sigurno ukazala, da ne bo smelo biti gledalcev.
Odgovori
-2
1 3
tincoop
01. 04. 2026 08.54
Optimisti, s tem trenerjem Olimpije ni prihodnosti...
Odgovori
+5
5 0
Buča hokaido
01. 04. 2026 08.48
Vse so pustili na igrišču. Srce tudi?
Odgovori
+3
3 0
