Po odmevni zmagi nad Norvežani Slovenci še živi: 'Vse so pustili na igrišču'

Slovenska reprezentanca je prejšnji teden na gostovanju v Bosni in Hercegovini prišla do druge točke v kvalifikacijski skupini G, potem ko je po remiju v Izraelu remizirala tudi v Sarajevu. Ob tem so Slovenci izgubili z Nizozemsko in doma z BiH, za začetek teh kvalifikacij pa prav z vodilno ekipo skupine Norveško v gosteh (0:5).

Izbranci slovenskega selektorja Andreja Razdrha so se na Ptuju Skandinavcem oddolžili za poraz, prišli do prve zmage v teh kvalifikacijah in Norvežanom zadali prvi poraz. Zaradi slabe razlike v doseženih in prejetih zadetkih so sicer s petimi točkami še vedno na zadnjem, petem mestu, čeprav ima pet točk tudi Nizozemska.