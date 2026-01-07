Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Po odstavitvi Amorima nasvete deli legendarni Ferguson

Manchester, 07. 01. 2026 07.01 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Sir Alex Ferguson

Darren Fletcher, novi začasni trener slovitega angleškega nogometnega moštva v premier league Manchester Uniteda, je priznal, da je pred sprejetjem nove vloge za nasvet zaprosil legendarnega stratega Alexa Fergusona.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Darren Fletcher je začasno prevzel vodenje ekipe po ponedeljkovi razrešitvi Rubena Amorima. Portugalec je bil odpuščen po burnih 14 mesecih na klopi moštva z Old Trafforda, kjer od začetka sezone 2025/26 igra tudi slovenski reprezentančni napadalec Benjamin Šeško.

Sir Alex Ferguson in Cristiano Ronaldo
Sir Alex Ferguson in Cristiano Ronaldo
FOTO: AP

Manchester United od upokojitve legendarnega Fergusona, ki je klub leta 2013 popeljal do zadnjega angleškega naslova, prehaja iz ene krize v drugo. Fletcher, ki je pri slovitem moštvu iz Manchestra doslej vodil ekipo do 18 let, je priznal, da je pred gostovanjem pri Burnleyju opravil pogovor z legendarnim Škotom Alexom Fergusonom.

Preberi še Nogometne legende ostre: Amorim ni dovolj dober

"Pogovoril sem se z njim. Ne maram sprejemati večjih odločitev brez pogovora s Sir Alexom in to je nekaj, kar počnem odkar sem v klubu," je dejal Fletcher in dodal: "S Sir Alexom imam res dober odnos, zato je bil verjetno on prva oseba, ki me je poklicala. Želel sem se najprej pogovoriti z njim in dobiti njegov blagoslov." 

Ruben Amorim
Ruben Amorim
FOTO: Profimedia

Fletcher se od prevzema začasne funkcije še ni uspel pogovoriti z Amorimom. Med glavnimi kandidati za stalnega naslednika Amorima naj bi bila Ole Gunnar Solskjaer in Michael Carrick, oba nekdanja zvezdnika moštva z Old Trafforda. Manchester United je trenutno na šestem mestu v angleškem prvenstvu in ima 17 točk zaostanka za vodilnim Arsenalom. Na zadnjih 11 tekmah v vseh tekmovanjih so rdeči vragi zabeležili le tri zmage.

nogomet manchester ferguson

Real bo lovoriko napadal brez poškodovanega Mbappeja

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
John Lydon o smrti žene: punk legenda odkrito o bolečini
Zakaj nekateri stari starši nočejo več čuvati vnukov?
Zakaj nekateri stari starši nočejo več čuvati vnukov?
Mama je mislila, da sem mrtev – iskrena zgodba Zlatana Ibrahimovića
Mama je mislila, da sem mrtev – iskrena zgodba Zlatana Ibrahimovića
Edini v državi: denarna pomoč ob rojstvu, nato še ob vstopu v vrtec in šolo
Edini v državi: denarna pomoč ob rojstvu, nato še ob vstopu v vrtec in šolo
zadovoljna
Portal
Lepa igralka po ločitvi zanika govorice o novem razmerju
Dnevni horoskop: Ovni bodo poslušali srce, dvojčki so deležni podpore
Dnevni horoskop: Ovni bodo poslušali srce, dvojčki so deležni podpore
Socotra: rajski otok v senci jemenske državljanske vojne
Socotra: rajski otok v senci jemenske državljanske vojne
To so najlepši zimski stajlingi z ljubljanskih ulic
To so najlepši zimski stajlingi z ljubljanskih ulic
vizita
Portal
Diagnoza, ki je ni pričakovala
Kratki videi dokazano škodujejo otroškim možganom
Kratki videi dokazano škodujejo otroškim možganom
Zahrbtni vplivi nizkih temperatur in ključni ukrepi za zaščito najranljivejših
Zahrbtni vplivi nizkih temperatur in ključni ukrepi za zaščito najranljivejših
Kako prepoznati nezdrave prehranske navade?
Kako prepoznati nezdrave prehranske navade?
cekin
Portal
Kovanci, ki vam lahko prinesejo bogastvo
Upokojevanje v letu 2026 - vse, kar morate vedeti
Upokojevanje v letu 2026 - vse, kar morate vedeti
Ne pozabite na to olajšavo!
Ne pozabite na to olajšavo!
Vsaj 270 evrov na mesec dajo na stran
Vsaj 270 evrov na mesec dajo na stran
moskisvet
Portal
Našli so jo mrtvo
Tehnologija: kaj lahko pričakujemo v letu 2026?
Tehnologija: kaj lahko pričakujemo v letu 2026?
Zakaj bi morali jemati omega-3?
Zakaj bi morali jemati omega-3?
Slovenec med deseterico najboljših na svetu
Slovenec med deseterico najboljših na svetu
dominvrt
Portal
Ste že pospravili božično drevo?
Čudovita sobna rastlina, ki je idealna za ta čas
Čudovita sobna rastlina, ki je idealna za ta čas
Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj
Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
okusno
Portal
Priljubljena jed avstrijskih smučišč je ideja za popolno zimsko kosilo
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
To je najbolj iskani recept leta 2025
To je najbolj iskani recept leta 2025
Popolna enolončnica za hladne dni
Popolna enolončnica za hladne dni
voyo
Portal
Izgubljeno mesto
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Babilon
Babilon
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1428