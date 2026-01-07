Po odstavitvi Amorima nasvete deli legendarni Ferguson

Darren Fletcher je začasno prevzel vodenje ekipe po ponedeljkovi razrešitvi Rubena Amorima. Portugalec je bil odpuščen po burnih 14 mesecih na klopi moštva z Old Trafforda, kjer od začetka sezone 2025/26 igra tudi slovenski reprezentančni napadalec Benjamin Šeško.
Manchester United od upokojitve legendarnega Fergusona, ki je klub leta 2013 popeljal do zadnjega angleškega naslova, prehaja iz ene krize v drugo. Fletcher, ki je pri slovitem moštvu iz Manchestra doslej vodil ekipo do 18 let, je priznal, da je pred gostovanjem pri Burnleyju opravil pogovor z legendarnim Škotom Alexom Fergusonom.
"Pogovoril sem se z njim. Ne maram sprejemati večjih odločitev brez pogovora s Sir Alexom in to je nekaj, kar počnem odkar sem v klubu," je dejal Fletcher in dodal: "S Sir Alexom imam res dober odnos, zato je bil verjetno on prva oseba, ki me je poklicala. Želel sem se najprej pogovoriti z njim in dobiti njegov blagoslov."
Fletcher se od prevzema začasne funkcije še ni uspel pogovoriti z Amorimom. Med glavnimi kandidati za stalnega naslednika Amorima naj bi bila Ole Gunnar Solskjaer in Michael Carrick, oba nekdanja zvezdnika moštva z Old Trafforda. Manchester United je trenutno na šestem mestu v angleškem prvenstvu in ima 17 točk zaostanka za vodilnim Arsenalom. Na zadnjih 11 tekmah v vseh tekmovanjih so rdeči vragi zabeležili le tri zmage.
