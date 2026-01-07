Po odstavitvi Amorima nasvete deli legendarni Ferguson

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Darren Fletcher je začasno prevzel vodenje ekipe po ponedeljkovi razrešitvi Rubena Amorima. Portugalec je bil odpuščen po burnih 14 mesecih na klopi moštva z Old Trafforda, kjer od začetka sezone 2025/26 igra tudi slovenski reprezentančni napadalec Benjamin Šeško.

Sir Alex Ferguson in Cristiano Ronaldo FOTO: AP

Manchester United od upokojitve legendarnega Fergusona, ki je klub leta 2013 popeljal do zadnjega angleškega naslova, prehaja iz ene krize v drugo. Fletcher, ki je pri slovitem moštvu iz Manchestra doslej vodil ekipo do 18 let, je priznal, da je pred gostovanjem pri Burnleyju opravil pogovor z legendarnim Škotom Alexom Fergusonom.

"Pogovoril sem se z njim. Ne maram sprejemati večjih odločitev brez pogovora s Sir Alexom in to je nekaj, kar počnem odkar sem v klubu," je dejal Fletcher in dodal: "S Sir Alexom imam res dober odnos, zato je bil verjetno on prva oseba, ki me je poklicala. Želel sem se najprej pogovoriti z njim in dobiti njegov blagoslov."

Ruben Amorim FOTO: Profimedia