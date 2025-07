Simao: Zelo pomembno je bilo, da smo zadeli prvi

"Tekma vsekakor ni bila lahka. Bila je zahtevna. Da, za nas vsekakor. Zelo pomembno je bilo, da dosežemo prvi zadetek na tekmi – in to nam je uspelo. To smo si zadali kot ključno nalogo in fantje so jo izpolnili. A do tistega trenutka ni bilo nič enostavnega," je po tekmi povedal trener Olimpije Jorge Simao.

"Po zadetku smo lažje zadihali, lažje nadzorovali potek igre. Do takrat pa je bila tekma precej napeta. Čeprav nasprotnik ni ustvaril veliko pravih priložnosti ali čiste situacije za zadetek, so izvajali pritisk s številnimi kotnimi streli in predložki v naš kazenski prostor. Veliko žog je letelo prek naše obrambne linije, kar je zahtevalo našo popolno zbranost," še pove.