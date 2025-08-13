Po Olimpiji izločili še Slovan: Kairat le še korak od Lige prvakov

Kairat še naprej preseneča
Kairat je na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za elitno Ligo prvakov na domačih tleh premagal Slovan iz Bratislave (1:0), ko je edini zadetek dosegel 17-letni Dastan Satpajev, ki si ga je predčasno že zagotovil Chelsea.
Na povratni tekmi v Bratislavi, pred polnimi tribunami stadiona Tehelne pole, je Robert Mak poskrbel za vodstvo Slovana in izenačenje v skupnem izidu. Zdelo se je, da bodo Slovaki strli odpor čvrstih Kazahstancev, toda tekma se je zavlekla v podaljšek.
Tudi po dodatnih 30 minutah igre do spremembe izida ni prišlo, zato so o zmagovalcu odločale enajstmetrovke. Slovan je serijo dobro odprl, v polno sta zadela nekdanji član Maribora Marko Tolić in Peter Pokorny, Dominik Takač pa je ubranil strel gostov.
A zadeve so se obrnile na glavo, Kairat pa je na koncu slavil in šokiral slovaške navijače. V zadnji fazi kvalifikacij se bodo pomerili s Celticom, zagotovo pa bodo jeseni igrali vsaj v Ligi Evropa.
Zvezda opravila nalogo tudi brez Arnautovića
V enakem položaju se nahaja tudi Crvena zvezda, za katero igra slovenski reprezentant Timi Max Elšnik. Srbski prvaki so zanesljivo izločili Lech iz Poznana - na Poljskem so slavili s 3:1, na polnem stadionu Rajka Mitića pa so z igralcem manj uspešno ohranili prednost (1:1). Marko Arnautović, odmevna okrepitev rdeče-belih, je povratno tekmo zaradi lažje poškodbe spremljal s tribune.
Zdaj Elšnika in soigralce čaka ciprski Pafos, katerega član je med drugim tudi brazilski branilec David Luiz, nekdanji član Chelseaja, PSG-ja in Arsenala. Zvezda bo prvo tekmo igrala v torek v Beogradu (prenos od 20.45 na Kanalu A in VOYO).
Fenerbahče nasul pet golov Feyenoordu
Fenerbahče, ki ga vodi sloviti Jose Mourinho, je prvo tekmo v Rotterdamu izgubil z 2:1, na vročih domačih tleh pred peklenskim vzdušjem pa je bila zgodba povsem drugačna. Turški podprvaki so kar petkrat zatresli mrežo Nizozemcev in zmagali s 5:2. V polno so zadeli Archie Brown, Jhon Duran, Fred, Youssef En-Nesyri in Anderson Talisca.
Izidi, kvalifikacije za Ligo prvakov, 3. krog, povratne tekme:
*Qarabag - Škendija 5:1 (4:1) // 6:1
*Koebenhavn - Malmö 5:0 (2:0) // 5:0
*Fenerbahče - Feyenoord 5:2 (2:1) // 6:4
*Pafos - Dinamo Kijev 2:0 (1:0) // 3:0
Viktorija Plzen - *Rangers 2:1 (1:0) // 2:4
(Adrian Zeljković za Viktorio ni igral)
*Club Brugge - Salzburg 3:2 (0:2) // 4:2
*Ferencvaros - Ludogorec 3:0 (1:0) // 3:0
Slovan Bratislava - *Kairat Almaty 3:4 -11m (1:0, 1:0) // 1:1p
(Kenan Bajrić je igral celo tekmo za Slovan)
*Benfica - Nica 2:0 (2:0) // 4:0
*Crvena zvezda - Lech Poznan 1:1 (1:0) 4:2
(Timi Max Elšnik je igral celo tekmo za Crveno zvezdo)
* Moštva, označena z zvezdico (*), so se uvrstila v zadnji kvalifikacijski krog lige prvakov, ostala pa v zadnji kvalifikacijski krog evropske lige.
