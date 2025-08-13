Po Olimpiji izločili še Slovan: Kairat le še korak od Lige prvakov

Kairat, ki je v prvem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov presenetil in izločil ljubljansko Olimpijo, je na pragu uvrstitve v Ligo prvakov. Kazahstanci so po slovenskih prvakih izločili še finske in zdaj še slovaški Slovan. S tem so si že priborili igranje (vsaj) v Ligi Evropa. To je uspelo tudi Crveni zvezdi, ki je v tretjem krogu izločila Lech iz Poznana.

Kairat še naprej preseneča

Kairat je na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za elitno Ligo prvakov na domačih tleh premagal Slovan iz Bratislave (1:0), ko je edini zadetek dosegel 17-letni Dastan Satpajev, ki si ga je predčasno že zagotovil Chelsea.

Na povratni tekmi v Bratislavi, pred polnimi tribunami stadiona Tehelne pole, je Robert Mak poskrbel za vodstvo Slovana in izenačenje v skupnem izidu. Zdelo se je, da bodo Slovaki strli odpor čvrstih Kazahstancev, toda tekma se je zavlekla v podaljšek.

Tudi po dodatnih 30 minutah igre do spremembe izida ni prišlo, zato so o zmagovalcu odločale enajstmetrovke. Slovan je serijo dobro odprl, v polno sta zadela nekdanji član Maribora Marko Tolić in Peter Pokorny, Dominik Takač pa je ubranil strel gostov. A zadeve so se obrnile na glavo, Kairat pa je na koncu slavil in šokiral slovaške navijače. V zadnji fazi kvalifikacij se bodo pomerili s Celticom, zagotovo pa bodo jeseni igrali vsaj v Ligi Evropa.

Zvezda opravila nalogo tudi brez Arnautovića

V enakem položaju se nahaja tudi Crvena zvezda, za katero igra slovenski reprezentant Timi Max Elšnik. Srbski prvaki so zanesljivo izločili Lech iz Poznana - na Poljskem so slavili s 3:1, na polnem stadionu Rajka Mitića pa so z igralcem manj uspešno ohranili prednost (1:1). Marko Arnautović, odmevna okrepitev rdeče-belih, je povratno tekmo zaradi lažje poškodbe spremljal s tribune.

Zdaj Elšnika in soigralce čaka ciprski Pafos, katerega član je med drugim tudi brazilski branilec David Luiz, nekdanji član Chelseaja, PSG-ja in Arsenala. Zvezda bo prvo tekmo igrala v torek v Beogradu (prenos od 20.45 na Kanalu A in VOYO).

Fenerbahče nasul pet golov Feyenoordu

Fenerbahče, ki ga vodi sloviti Jose Mourinho, je prvo tekmo v Rotterdamu izgubil z 2:1, na vročih domačih tleh pred peklenskim vzdušjem pa je bila zgodba povsem drugačna. Turški podprvaki so kar petkrat zatresli mrežo Nizozemcev in zmagali s 5:2. V polno so zadeli Archie Brown, Jhon Duran, Fred, Youssef En-Nesyri in Anderson Talisca.

