Nogomet

Po Olimpiji izločili še Slovan: Kairat le še korak od Lige prvakov

Bratislava, 13. 08. 2025 12.40 | Posodobljeno pred 57 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
S.V.
Komentarji
1

Kairat, ki je v prvem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov presenetil in izločil ljubljansko Olimpijo, je na pragu uvrstitve v Ligo prvakov. Kazahstanci so po slovenskih prvakih izločili še finske in zdaj še slovaški Slovan. S tem so si že priborili igranje (vsaj) v Ligi Evropa. To je uspelo tudi Crveni zvezdi, ki je v tretjem krogu izločila Lech iz Poznana.

Kairat še naprej preseneča

Kairat je na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za elitno Ligo prvakov na domačih tleh premagal Slovan iz Bratislave (1:0), ko je edini zadetek dosegel 17-letni Dastan Satpajev, ki si ga je predčasno že zagotovil Chelsea.

Chelsea je 17-letnega Dastana Satpajeva odkupil za 2,4 milijona evrov.
Chelsea je 17-letnega Dastana Satpajeva odkupil za 2,4 milijona evrov. FOTO: Profimedia

Na povratni tekmi v Bratislavi, pred polnimi tribunami stadiona Tehelne pole, je Robert Mak poskrbel za vodstvo Slovana in izenačenje v skupnem izidu. Zdelo se je, da bodo Slovaki strli odpor čvrstih Kazahstancev, toda tekma se je zavlekla v podaljšek.

Slovenski branilec Kenan Bajrić je proti Kairatu odigral celoten obračun.
Slovenski branilec Kenan Bajrić je proti Kairatu odigral celoten obračun. FOTO: Profimedia

Tudi po dodatnih 30 minutah igre do spremembe izida ni prišlo, zato so o zmagovalcu odločale enajstmetrovke. Slovan je serijo dobro odprl, v polno sta zadela nekdanji član Maribora Marko Tolić in Peter Pokorny, Dominik Takač pa je ubranil strel gostov. 

A zadeve so se obrnile na glavo, Kairat pa je na koncu slavil in šokiral slovaške navijače. V zadnji fazi kvalifikacij se bodo pomerili s Celticom, zagotovo pa bodo jeseni igrali vsaj v Ligi Evropa. 

Prenos play-offa kvalifikacij za Ligo prvakov na Kanalu A in VOYO:

- torek od 20.45 Crvena zvezda - Pafos

- sreda od 20.45 Fenerbahče - Benfica

Zvezda opravila nalogo tudi brez Arnautovića

V enakem položaju se nahaja tudi Crvena zvezda, za katero igra slovenski reprezentant Timi Max Elšnik. Srbski prvaki so zanesljivo izločili Lech iz Poznana - na Poljskem so slavili s 3:1, na polnem stadionu Rajka Mitića pa so z igralcem manj uspešno ohranili prednost (1:1). Marko Arnautović, odmevna okrepitev rdeče-belih, je povratno tekmo zaradi lažje poškodbe spremljal s tribune. 

Timi Max Elšnik proti Lechu iz Poznana.
Timi Max Elšnik proti Lechu iz Poznana. FOTO: Profimedia

Zdaj Elšnika in soigralce čaka ciprski Pafos, katerega član je med drugim tudi brazilski branilec David Luiz, nekdanji član Chelseaja, PSG-ja in Arsenala. Zvezda bo prvo tekmo igrala v torek v Beogradu (prenos od 20.45 na Kanalu A in VOYO). 

Preberi še Tadić zavrnil Zvezdo za Emirate: Sebe in družine nisem videl v Srbiji

Fenerbahče nasul pet golov Feyenoordu

Fenerbahče, ki ga vodi sloviti Jose Mourinho, je prvo tekmo v Rotterdamu izgubil z 2:1, na vročih domačih tleh pred peklenskim vzdušjem pa je bila zgodba povsem drugačna. Turški podprvaki so kar petkrat zatresli mrežo Nizozemcev in zmagali s 5:2. V polno so zadeli Archie Brown, Jhon Duran, Fred, Youssef En-Nesyri in Anderson Talisca.

21-letni Jhon Duran je v Arabiji zaslužil milijone, zaigral z Ronaldom in se vrnil v Evropo.
21-letni Jhon Duran je v Arabiji zaslužil milijone, zaigral z Ronaldom in se vrnil v Evropo. FOTO: Profimedia

Izidi, kvalifikacije za Ligo prvakov, 3. krog, povratne tekme:

*Qarabag - Škendija 5:1 (4:1) // 6:1

*Koebenhavn - Malmö 5:0 (2:0) // 5:0

*Fenerbahče - Feyenoord 5:2 (2:1) // 6:4

*Pafos - Dinamo Kijev 2:0 (1:0) // 3:0

Viktorija Plzen - *Rangers 2:1 (1:0) // 2:4
(Adrian Zeljković za Viktorio ni igral)

*Club Brugge - Salzburg 3:2 (0:2) // 4:2

*Ferencvaros - Ludogorec 3:0 (1:0) // 3:0

Slovan Bratislava - *Kairat Almaty 3:4 -11m (1:0, 1:0) // 1:1p
(Kenan Bajrić je igral celo tekmo za Slovan)

*Benfica - Nica 2:0 (2:0) // 4:0

*Crvena zvezda - Lech Poznan 1:1 (1:0) 4:2
(Timi Max Elšnik je igral celo tekmo za Crveno zvezdo)

* Moštva, označena z zvezdico (*), so se uvrstila v zadnji kvalifikacijski krog lige prvakov, ostala pa v zadnji kvalifikacijski krog evropske lige.

