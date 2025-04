Po padcu z 11. nadstropja umrl nekdanji najboljši strelec turške lige

Gabonski napadalec Aaron Boupendza, ki je nazadnje igral za kitajski klub Zhejiang, naj bi padel z balkona svojega stanovanja v 11. nadstropju. Uradni vzrok smrti še ni znan, saj so kitajske oblasti sprožile preiskavo in primer obravnavajo kot sumljiv.

Glede na poročila kitajske policije so možni trije scenariji – samomor, nenamerni padec in umor. Opozoriti velja, da je bil Boupendzov brat v času incidenta prisoten v stanovanju in naj bi bila vpletena v prepir. Preiskovalci preučujejo, ali je prepir morda privedel do tega, da je bil Boupendza potisnjen z balkona. V okviru preiskave naj bi zaslišali ali pridržali njegovega brata.