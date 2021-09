Po Peleju v bolnišnici tudi Romario

Romaria so operirali v četrtek v bolnišnici Copa Star v Copacabani, operacija je potekala brez zapletov in Romario naj bi že kmalu, v prihodnjih dneh, zapustil bolnišnico. Nekdanji brazilski nogometni zvezdnik je novico objavil na Instagramu in se ob tem zahvalil tudi zdravniški ekipi bolnišnice Copa Star, kjer je bil opravljen poseg.

Romario, ki je bil izbran za najboljšega igralca svetovnega prvenstva leta 1994 v ZDA, se je po koncu tekmovalne poti podal v politiko. Leta 2010 je bil izvoljen za poslanca na listi brazilske socialistične stranke, leta 2014 je postal senator, nato je zamenjal stranko ter se leta 2018 na listi stranke Podemos neuspešno potegoval za guvernerja zvezne države Rio de Janeiro. Nekdanji brazilski nogometni zvezdnik Romario se je leta 2017 potegoval za mesto predsednika brazilske nogometne zveze (CBF), ki so jo pretresali škandali s podkupovanjem.

V bolnišnici je še ena brazilska nogometna legenda, in sicer 80-letni Pele, ki dobro okreva po sobotni operaciji zaradi suma na tumor na debelem črevesu v Sao Paulu. Kot je poročala agencija AFP, Pele še naprej ostaja na intenzivnem oddelku. Kot je sporočila njegova zdravniška ekipa v bolnišnici Albert Einstein, Pele "aktivno komunicira z okolico in kaže vse vitalne znake v mejah normale". Sum na tumor so pri Peleju odkrili med rutinsko preiskavo.

Mnogi ga imajo za najboljšega nogometaša v zgodovini, še danes je edini, ki je trikrat osvojil svetovno prvenstvo (1958, 1962 in 1970). Oba, Pele in Romario, sta v vsej svoji karieri zabila vsaj 1000 golov.