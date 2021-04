Po petardi dodatne razpoke pri Chelseaju: Rüdiger predčasno s treninga, Tuchel miri strasti

Chelsea je pod vodstvom Thomasa Tuchla do sobote na 14 tekmah prejel vsega dva zadetka. Nato pa je na Stamford Bridge prišel WBA, ki se na 19. mestu angleškega prvenstva krčevito bori za obstanek, in Londončanom nasul kar pet zadetkov. Po nepričakovani petardi so v taboru modrih zazvonili prvi alarmi, ki so še glasnejši po incidentu na nedeljskem treningu. V lase sta si skočila Antonio Rüdiger in Kepa Arrizabalaga, nemški branilec je bil celo predčasno poslan v garderobo. Tuchel pa pred prvim obračunom četrtfinala Lige prvakov s Portom umirja strasti in pravi, da morajo glave ostati hladne.

Niz neporaženosti Thomasa Tuchla na klopi Chelseaja se je zaključil na 15. tekmi. FOTO: AP Strokovnjaki so napovedovali, da bo Chelsea pred obračunom s Portom rutinsko opravil z WBA-jem. In tako je tudi kazalo, ko je Christian Pulišićv 27. minuti tekme v mrežo gostov pospravil odbitek po prostem streluMarcosa Alonsa. A že dve minuti kasneje jeThiago Silva prejel drugi rumeni karton, v nadaljevanju pa so gostje, ki za varnim 17. mestom kljub zmagi zaostajajo za velikih osem točk, izkoristili številčno premoč. Pred tem neprebojni obrambi Chelseaja so nasuli kar pet zadetkov, Thomas Tuchel pa je po visokem porazu miril strasti in dejal, da morajo glave ostati hladne: "Zaradi enega poraza ne smemo izgubiti zaupanja vase, ki smo si ga priigrali z uspešnim nizom tekem. Igralcem sem dejal, naj ostanejo mirni in se osredotočijo na izzive, ki sledijo." Nemški strokovnjak je po sobotni tekmi še napovedal, da ga s soigralci čaka zahteven večer, ko si bodo skušali razložiti, kaj je šlo narobe."To je zanje prvi poraz pod mojim vodstvom, zato je še toliko pomembneje, da najdemo način, s katerim se bomo uspešno spoprijeli s to situacijo. Imeli smo drugačne načrte, a moramo sprejeti, kar se je zgodilo," je dodal Tuchel. Kako prav je imel, pa se je izkazalo že na nedeljskem regeneracijskem treningu, v zaključku katerega sta si v lase skočila Antonio Rüdiger inKepa Arrizabalaga, ki sta poraz proti WBA-ju sicer spremljala s klopi. Kot poročaSky Sports, so morali posredovati ostali člani kluba, ko jim je "petelina" uspelo umiriti, pa je bil Rüdiger kazensko predčasno poslan pod prho. Kakšna kazen, če sploh, čaka nemškega osrednjega branilca, ni povsem jasno. Sky ob tem dodaja, da sta se vročekrvneža drug drugemu že opravičila, tako da naj bi bil spor zglajen. Chelsea v sredo čaka prvi obračun četrtfinala Lige prvakov proti Portu. Obe tekmi pa bosta zaradi koronavirusnih razmer odigrani na nevtralnem prizorišču, in sicer na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan v Sevilli. V torek bomo na Kanalu A in VOYO sicer spremljali obračun med Real Madridom in Liverpoolom, dan kasneje pa bodo vse oči uprte v ponovitev lanskega finala, ko bo Bayern gostil PSG.