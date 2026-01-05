Po porazu na derbiju pri Celticu odpustili trenerja Nancyja

Wilfried Nancy, ki je prejšnji mesec zamenjal začasnega stratega Martina O'Neilla, je vpisal le dve zmagi na osmih tekmah v vseh tekmovanjih. Celtic, ki je odpustil tudi vodjo nogometnih operacij Paula Tisdala, je drugi v škotski ligi, ima 38 točk z 20 tekem ter za šest točk zaostaja za vodilno zasedbo Hearts.
Brendan Rodgers, ki je Kelte pripeljal do štirih naslovov prvaka v dveh mandatih, je že oktobra zapustil klub po slabem nizu izidov, prejšnji mesec pa je klub zapustil tudi predsednik Peter Lawell zaradi groženj. Najuspešnejši škotski klub so zapustili tudi Nancyjevi pomočniki Kwame Ampadu, Jules Gueguen in Maxime Chalier.
