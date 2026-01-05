Po porazu na derbiju pri Celticu odpustili trenerja Nancyja

Wilfried Nancy, ki je prejšnji mesec zamenjal začasnega stratega Martina O'Neilla, je vpisal le dve zmagi na osmih tekmah v vseh tekmovanjih. Celtic, ki je odpustil tudi vodjo nogometnih operacij Paula Tisdala, je drugi v škotski ligi, ima 38 točk z 20 tekem ter za šest točk zaostaja za vodilno zasedbo Hearts.