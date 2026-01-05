Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Po porazu na derbiju pri Celticu odpustili trenerja Nancyja

Glasgow, 05. 01. 2026 17.48 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Wilfired Nancy

Vodstvo škotskega nogometnega prvaka Celtica je po zgolj osmih tekmah odpustilo trenerja Wilfrieda Nancyja, so potrdili pri klubu iz Glasgowa. Ta je pred dvema dnevoma izgubil mestni obračun z Rangers z 1:3, kar je botrovalo protestom navijačev zeleno-belih.

Wilfried Nancy, ki je prejšnji mesec zamenjal začasnega stratega Martina O'Neilla, je vpisal le dve zmagi na osmih tekmah v vseh tekmovanjih. Celtic, ki je odpustil tudi vodjo nogometnih operacij Paula Tisdala, je drugi v škotski ligi, ima 38 točk z 20 tekem ter za šest točk zaostaja za vodilno zasedbo Hearts.

Brendan Rodgers
Brendan Rodgers
FOTO: Profimedia

Brendan Rodgers, ki je Kelte pripeljal do štirih naslovov prvaka v dveh mandatih, je že oktobra zapustil klub po slabem nizu izidov, prejšnji mesec pa je klub zapustil tudi predsednik Peter Lawell zaradi groženj. Najuspešnejši škotski klub so zapustili tudi Nancyjevi pomočniki Kwame Ampadu, Jules Gueguen in Maxime Chalier.

celtic trener wilfired nancy odpoved

Številne kadrovske spremembe pri slovenskih prvoligaših: Bagnack nazaj v Sloveniji

Nogometne legende ostre: Amorim ni dovolj dober

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Nova mala zvezda: Igor Drvenkar pozdravil hčerko Liro
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Janica Kostelić jasno: Tega svojim otrokom ne dovoli
Janica Kostelić jasno: Tega svojim otrokom ne dovoli
Otroci obožujejo knjige ... dokler ne dobijo telefona
Otroci obožujejo knjige ... dokler ne dobijo telefona
zadovoljna
Portal
Veljal je za najlepšega, danes pa ...
Pomotoma zamenjana prtljaga razkrije torbo polno diamantov
Pomotoma zamenjana prtljaga razkrije torbo polno diamantov
Vrača se plašč, ki ga nekateri sovražijo
Vrača se plašč, ki ga nekateri sovražijo
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
vizita
Portal
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Januar ni problem. Problem je, da ga jemljemo narobe
Januar ni problem. Problem je, da ga jemljemo narobe
Skoraj vsi v njegovi družini so zboleli za demenco, on pravi 'jaz ne bom'
Skoraj vsi v njegovi družini so zboleli za demenco, on pravi 'jaz ne bom'
Bi si drznili odreči alkoholu za 30 dni?
Bi si drznili odreči alkoholu za 30 dni?
cekin
Portal
Denarno nadomestilo za brezposelnost 2026 - preverite novosti
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Enej Gradišek: Brez jasnih ciljev UI ne prinese rezultatov
Enej Gradišek: Brez jasnih ciljev UI ne prinese rezultatov
moskisvet
Portal
61-letni vdovec išče ljubezen med več kot 20 ženskami
Kontakt z bivšo partnerko v novem razmerju – da ali ne?
Kontakt z bivšo partnerko v novem razmerju – da ali ne?
Kaj se zgodi, ko potnik umre med letom?
Kaj se zgodi, ko potnik umre med letom?
Kdaj bi morali večerjati pozimi?
Kdaj bi morali večerjati pozimi?
dominvrt
Portal
Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
Zato bi morali pod prho obesiti šopek evkaliptusa
Zato bi morali pod prho obesiti šopek evkaliptusa
Domača sestavina, s katero bodo oblačila spet bela
Domača sestavina, s katero bodo oblačila spet bela
okusno
Portal
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
voyo
Portal
Babilon
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1428