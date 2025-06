'Po porazu proti PSG-ju nisem govoril pet ali šest dni'

"Tisto noč nam ni steklo prav nič, nasprotnikom pa vse: to nismo bili mi, nismo igrali kot ekipa. Toda to je nogomet. In zdaj moramo iti naprej, ni druge možnosti, četudi bo ta poraz zagotovo še dolgo ostal v naših mislih."

Ne le evropski kroni, Inter je bil zelo blizu tudi osvojitvi naslova v italijanski Serie A, ki je na koncu pripadel Napoliju. Praznih rok so ostali tudi v domačem pokalu in sezono sklenili brez lovorike, vsemu navkljub pa je Argentinec ne želi označiti za neuspešno."Žalostno je, da nam letos ni uspelo osvojiti nobenega pokala. Če pa se ozrem nazaj, ne morem reči, da je bila sezona slaba. In to nam mora dati zagon, da začnemo znova z enako željo kot vedno."