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Nogomet

Po porazu z Belgijci, bodo 'ognjeni' samozavest lovili v generalki s Slovenci

Zagreb, 03. 06. 2026 07.40 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Zlatko Dalić

Hrvaška nogometna reprezentanca je odigrala predzadnjo prijateljsko tekmo pred odhodom na svetovno prvenstvo. Na Reki je izgubila z Belgijo z 0:2. Zadnji test za Hrvate pred SP bo prijateljska tekma s Slovenijo v nedeljo v Varaždinu.

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Za Belgijo je za 1:0 zadel Youri Tielemans v 38. minuti, belgijsko zmago je v sodnikovem dodatku drugega polčasa potrdil Romelu Lukaku za 2:0. Pred tem so nogometaši obeh moštev po enkrat zadeli še okvir gola.

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Oba selektorja sta v drugem polčasu dodobra premešala postavi, saj je bil za obe ekipi današnji obračun predzadnji test pred odhodom na mundial. "Tekmeci so bili boljši v vseh segmentih igre. Nismo bili pravi, toda ne bomo delali drame, saj je šlo za prijateljsko tekmo. Je pa dejstvo, da ni bilo dobro. V fazi obrambe smo bili še posebej slabi. Morda bolje, da se je to zgodilo sedaj, kot na mundialu," je po porazu na Reki dejal selektor "ognjenih" Zlatko Dalić.

Zlatko Dalić
Zlatko Dalić
FOTO: AP

Na SP bodo Hrvati igrali v predtekmovalni skupini L, njihovi tekmeci bodo Anglija, Panama in Gana. Prva tekma slovenske južne sosede čaka 17. junija z Angleži. Belgija pa bo v skupini G igrala z Egiptom, Iranom in Novo Zelandijo.

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