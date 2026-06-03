Po porazu z Belgijci, bodo 'ognjeni' samozavest lovili v generalki s Slovenci

Za Belgijo je za 1:0 zadel Youri Tielemans v 38. minuti, belgijsko zmago je v sodnikovem dodatku drugega polčasa potrdil Romelu Lukaku za 2:0. Pred tem so nogometaši obeh moštev po enkrat zadeli še okvir gola.
Oba selektorja sta v drugem polčasu dodobra premešala postavi, saj je bil za obe ekipi današnji obračun predzadnji test pred odhodom na mundial. "Tekmeci so bili boljši v vseh segmentih igre. Nismo bili pravi, toda ne bomo delali drame, saj je šlo za prijateljsko tekmo. Je pa dejstvo, da ni bilo dobro. V fazi obrambe smo bili še posebej slabi. Morda bolje, da se je to zgodilo sedaj, kot na mundialu," je po porazu na Reki dejal selektor "ognjenih" Zlatko Dalić.
Na SP bodo Hrvati igrali v predtekmovalni skupini L, njihovi tekmeci bodo Anglija, Panama in Gana. Prva tekma slovenske južne sosede čaka 17. junija z Angleži. Belgija pa bo v skupini G igrala z Egiptom, Iranom in Novo Zelandijo.
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