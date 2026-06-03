Po porazu z Belgijci, bodo 'ognjeni' samozavest lovili v generalki s Slovenci

Oba selektorja sta v drugem polčasu dodobra premešala postavi, saj je bil za obe ekipi današnji obračun predzadnji test pred odhodom na mundial. "Tekmeci so bili boljši v vseh segmentih igre. Nismo bili pravi, toda ne bomo delali drame, saj je šlo za prijateljsko tekmo. Je pa dejstvo, da ni bilo dobro. V fazi obrambe smo bili še posebej slabi. Morda bolje, da se je to zgodilo sedaj, kot na mundialu," je po porazu na Reki dejal selektor "ognjenih" Zlatko Dalić.