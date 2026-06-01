Po poškodbi v finalu Lige prvakov vprašljiv njegov nastop na SP

Pri francoski reprezentanci naj bi po poročanju tamkajšnjih medijev vladala precejšnja zaskrbljenost. Saliba si je hrbet poškodoval že pred nekaj tedni, po nastopu v finalu Lige prvakov pa naj bi se stanje še poslabšalo, zato prve ocene naj ne bi bile najbolj spodbudne. Obstaja bojazen, da bo potreboval daljši počitek in zdravljenje, kar bi lahko pomenilo, da bo moral izpustiti turnir, na katerem Francija znova spada med glavne favorite za naslov svetovnih prvakov.

Za Didierja Deschampsa bi bila to velika izguba. Saliba se je v zadnjih sezonah razvil v enega najbolj zanesljivih osrednjih branilcev evropskega nogometa, izjemno pomembno vlogo pa je imel tudi v Arsenalovi sezoni. Za Londončane je v vseh tekmovanjih odigral 50 od 63 tekem, bil eden ključnih členov pri osvojitvi Premier lige in del ekipe, ki je prišla vse do finala Lige prvakov. Arsenal je tam po remiju z 1:1 po enajstmetrovkah klonil proti Paris Saint-Germainu.

William Saliba in Erling Haaland FOTO: AP

Francija ima sicer v obrambi še vedno veliko širino. V reprezentanco so bili vpoklicani Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Ibrahima Konate, Jules Kounde, Maxence Lacroix in Dayot Upamecano, a odsotnost Salibe bi kljub temu močno spremenila načrte selektorja.

Francozi bodo na svetovnem prvenstvu igrali v skupini I, kjer jih čakajo Senegal, Irak in Norveška. Deschamps je ob objavi seznama poudaril, da njegova ekipa ne beži od visokih ciljev, a hkrati ne sme izgubiti ponižnosti.