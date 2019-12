Po poti Skomine? Vinčić v elitni skupini sodnikov

V elitni skupini 28 evropskih sodnikov se, kot piše na uradni spletni strani NZS, sedaj nahajata kar dva slovenska sodnika. Slavko Vinčić se je v elitno skupino uvrstil potem, ko se na FIFA listi nahaja od leta 2010. Od tedaj je leta 2013 sodil polfinalno tekmo evropskega prvenstva za igralce mlajše od 17 let, leta 2015 je prvič sodil v izločilnih fazah evropskih tekmovanj, leta 2017 je sodil polfinale EP U21 na Poljskem, sodil je že na Svetovnem prvenstvu za igralce mlajše od 17 in 20 let, v elitni ligi prvakov pa je odsodil šest tekem. Vrsto let je deloval tudi v ekipi Damirja Skomine kot četrti ali dodatni pomočnik sodnika in se tako udeležil tudi EURA 2012 in 2016.

Pri preostalih slovenskih sodnikih in sodnicah ni novih sprememb. Matej Jug se tako nahaja v prvi skupini sodnikov, novejša na listiRade Obrenovič in Nejc Kajtazovič pa v tretji.

Prav tako ni sprememb pri kakovostnih skupinah naših sodnic, kjer se Tanja Subotič in Aleksandra Česen nahajata v drugi kakovostni skupini.