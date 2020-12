Po pravljici sledi razpad sistema? Gomez in Gasperini na nasprotnih bregovih

Določeni mediji so šli celo tako daleč, da poročajo o incidentu na robu fizičnega kontakta, kar naj bi v zadnjem trenutku preprečil eden od igralcev začetne enajsterice Bergamčanov. Kako se je vse skupaj začelo? Gomez ni bil navdušen nad svojo zamenjavo med polčasom omenjenega obračuna proti danskemu predstavniku Midtjyllandu, kar je dal jasno vedeti tudi trenerju Gasperiniju. Najprej je prišlo do verbalnega konflikta, nato pa so se stvari začele stopnjevati. V zadnjem trenutku se je eden od igralcev odločno postavil na stran svojega kapetana, kar je Gasperini razumel kot nezaupnico in takoj po remiju na Danskem ponudil svoj odstop.

Čeprav se je nogometašem Atalante z odlično predstavo in zmago proti Ajaxu v zadnjem krogu iz skupine D ob Liverpoolu uspelo uvrstiti v izločilne boje najprestižnejšega klubskega tekmovanja na svetu, pa naj bi po zapisih italijanskih medijev pošteno počilo med kapetanom "Papujem" Gomezom in uspešnim trenerjem Gianom Pierom Gasperinijem .

Predsednik kluba Luca Percassi skuša vse skupaj pomesti pod preprogo, a Pandorina skrinjica je že odprta. "Tako kapetan kot trener trdno ostaja v našem sedlu. Trudimo se dajati vse od sebe in za vse nas je najpomembnejše to, kar se dogaja na zelenici. V letošnjem letu smo prehodili neverjetno pot in zrasli v evropsko konkurenčen kolektiv. Tega ni pričakoval nihče, zato so čustva včasih malce preveč izražena," je hitel miriti vse bolj nezadovoljno garderobo Atalante njen predsednik Percassi.

Kljub poskusih umiritve razgretih strasti je bolj ali manj jasno, da bi že čez mesec dni – v času zimskega prestopnega roka – lahko prišlo do prave 'čistke' v vrstah najprijetnejšega presenečenja iz prejšnje sezone Lige prvakov. Nekateri trdijo, da so odnosi med Gasperinijem in določenimi nosilci igre tako načeti, da vrnitve ni več. K vse večjim napetostim pa so morda doprinesli tudi slabši rezultati v dozdajšnjem delu sezone v domači Serie A, v kateri Atalanta za vodilnim AC Milanom na devetem mestu zaostaja za kar 12 točk.

Bo po lanski pravljici sledil razpad sistema?