Po preiskavi v Barceloni odkrili precej starih grehov

Eden od "bombončkov" preiskave je bilo razkritje, da je pod okriljem kluba delovalo podjetje, ustanovljeno zgolj za posredništvo pri sklepanju pogodb, pri čemer so bile izplačane nenormalno visoke, tudi do 33-odstotne provizije v poslu, kjer so te običajno največ petodstotne. Pri tem so ugotovili tudi, da je šlo v številnih primerih zgolj za fiktivne posle.

Ugotovitve je Laporta predstavil na novinarski konferenci, na kateri sta sodelovala še podpredsednik Eduard Romeu in odvetnik Jaume Campaner , ki je vodil interno preiskavo. Ta je med drugim razkrila tudi sumljivo finančno poslovanje oziroma veliko nepravilnosti pri sklepanju pogodb in izplačilih. Takšno početje je Campaner označil za "zelo resno kriminalno dejanje".

Romeu je pojasnil, da je novo vodstvo ob prihodu v klub ugotovilo, da je strošek plač za 40 odstotkov višji kot v primerljivih klubih, zato so posegli po vseh mogočih ukrepih, med drugim so tudi prosili igralce, naj pristanejo na znižanje plač. Dodal je, da so do danes na ta račun stroške v klubu zmanjšali za 159 milijonov evrov.

Klub je še sporočil, da bodo sodelovali pri preiskavi tožilstva in policije, saj bi radi razjasnili vse okoliščine, ki so pripeljale do sedanjih težkih razmer.

Prejšnji predsednik kluba Bartomeu je odstopil oktobra 2020 po pritiskih članov kluba in navijačev, ki so bili nezadovoljni zaradi slabega poslovanja in zgrešenih nakupov v zadnjih letih.

Posledice slabega delovanja pa so v Barci najbolj občutili lani, ko je klub zapustil tudi prvi zvezdnik Lionel Messi, ker si finančno ohromljena Barcelona ni mogla privoščiti, da bi z njim podpisala novo pogodbo.