Po prihodu Akeja bo Man. City za branilce zapravil že 407 milijonov evrov

Od prihoda novih lastnikov leta 2008 se je Manchester City prelevil v evropsko velesilo. Tudi letos bodo sinje modri poskušali osvojiti Ligo prvakov, ki ostaja glavna želja, potem ko so pod taktirko Josepa Guardiolein njegovih predhodnikov že osvojili vse možne domače naslove. Pred zaključkom sezone, Man. City čaka še vsaj ena tekma v osmini finala Lige prvakov, kjer morajo še odigrati povratno tekmo z madridskim Realom, je že znano, da bosta "meščane" okrepila dva odlična mlada nogometaša.

Klubsko vodstvo naj bi se pred dnevi z Valencio dogovorilo za prestop 20-letnega krilnega napadalca Ferrana Torresa, za katerega bodo plačali le okoli 25 milijonov evrov, v četrtek zvečer pa so otoški mediji poročali, da bo City okrepil še branilec Bournemoutha Nathan Ake. Ake, nekdanji član londonskega Chelseaja, se je na južni angleški obali prelevil v odločnega branilca, Nizozemec pa ni uspel preprečiti letošnjega izpada "češenj" v drugoligaški Championship.

Legendarni Kompany prišel 'le' za 8,5 milijona

Tudi zato je Bournemouth prisiljen v krčenje proračuna, ki pa bo z bojda 45 milijonov evrov vrednim prestopom dobil prijetno osvežitev pred težko sezono v drugi ligi. Španski dnevnik MARCAopozarja, da so branilci v zadnjih 12 letih postali prava "obsesija" klubskega vodstva, ki je zanje zapravilo že neverjetnih 407 milijonov evrov. Kar smešno se zdi, da je legendarni kapetan kluba Belgijec Vincent Kompanyklub leta 2008 precej anonimno okrepil v prestopu iz Hamburga, za katerega je ekipa iz Manchestra plačala 8,5 milijona evrov.

V naslednjih letih so sledili dragi nakupi: Joleon Lescott (27,5 milijona/Everton), Kolo Toure (18,7 milijona/Arsenal), Jerome Boateng(12,5 milijona/Hamburg), Stefan Savić(12 milijonov/Partizan), Matija Nastasić(15,2 milijona/Fiorentina), vezist Fernandinho, ki pa je sploh v zadnjih sezonah pogosto igral tudi na položaju branilca (40 milijonov evrov/Šahtar Doneck), Eliaquim Mangala(45 milijonov/Porto), Nicolas Otamendi (44,5 milijona/Valencia), John Stones(55,6 milijona/Everton) in Aymeric Laporte (65 milijonov/Athletic Club).

Številni se v klubu niso uveljavili in odhajali brez visokih odškodnin, sploh Boateng in Savić sta se odlično uveljavila pri Bayernu oziroma Atletico Madridu, medtem ko je bil Mangala velik strel v prazno, Otamendi in Stones pa s pogostimi napakami ekipo velikokrat spravita v težave. Odlični Laporte ima številne težave s poškodbami, a ko je zdrav, je obramba Cityja praviloma veliko bolj čvrsta. Bodo z Akejem "meščani" po dolgem času spet "zadeli v polno"?