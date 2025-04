Po Salahu na Anfieldu ostaja tudi van Dijk

"To je občutek ponosa, to je občutek veselja. To je preprosto neverjetno. Pot, ki sem jo prehodil v dosedanji karieri, da sem lahko podaljšal svojo pogodbo za nadaljnji dve leti v tem klubu, je neverjetna in tako sem srečen," je dejal Virgil van Dijk, ki je po mesecih pogajanj podpisal novo pogodbo za dve sezoni.