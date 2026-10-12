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Nogomet

Po sedmih letih se na trenersko klop vrača legendarni Seedorf

Sao Paulo, 12. 10. 2026 07.17 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Clarence Seedorf

Brazilski nogometni klub Corinthians je v nedeljo sporočil, da bo ekipo do konca tega leta vodil nekdanji nizozemski reprezentant Clarence Seedorf. Njegova prva naloga bo, da se zasedba iz Sao Paula izogne izpadu iz elitne lige.

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Clarence Seedorf, nekdanji sijajni igralec sredine igrišča pri Ajaxu, Sampdorii, Milanu, Interju in Real Madridu, bo na trenerskem položaju nasledil Fernanda Diniza, ki je moral oditi po sedmih zaporednih porazih v domačem prvenstvu.

Clarence Seedorf
Clarence Seedorf
FOTO: AP

Corinthians, sicer sedemkratni brazilski prvak, je devet krogov pred koncem sezone na 16. mestu v 20-članski brazilski ligi. Seedorf je pred prihodom v Južno Ameriko štiri mesece vodil Milan, pet mesecev kitajski Shenzhen, štiri mesece španski Deportivo A Coruno, slabo leto pa je bil tudi selektor Kameruna.

Ognjeni krst na novem položaju ga čaka v nedeljo, ko se bo pomeril z mestnim tekmecem Palmeirasom.

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