Po sedmih letih se na trenersko klop vrača legendarni Seedorf

Clarence Seedorf , nekdanji sijajni igralec sredine igrišča pri Ajaxu, Sampdorii, Milanu, Interju in Real Madridu, bo na trenerskem položaju nasledil Fernanda Diniza, ki je moral oditi po sedmih zaporednih porazih v domačem prvenstvu.

Corinthians, sicer sedemkratni brazilski prvak, je devet krogov pred koncem sezone na 16. mestu v 20-članski brazilski ligi. Seedorf je pred prihodom v Južno Ameriko štiri mesece vodil Milan, pet mesecev kitajski Shenzhen, štiri mesece španski Deportivo A Coruno, slabo leto pa je bil tudi selektor Kameruna.

Ognjeni krst na novem položaju ga čaka v nedeljo, ko se bo pomeril z mestnim tekmecem Palmeirasom.