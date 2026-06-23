Po slovesu od Olimpije sedel na vročo klop hrvaškega prvoligaša

Hrvaški prvoligaš je potrdil, da bo prvo moštvo v novi sezoni vodil 42-letni Argentinec, ki ima tudi španski potni list. Bessone je slovenskim ljubiteljem nogometa dobro znan predvsem po delu v Ljubljani, kjer je Olimpijo prevzel septembra lani, po koncu sezone pa se je moral posloviti.
V Ljubljani je zdržal eno sezono, nato pa je vodstvo Olimpije po analizi rezultatov ocenilo, da je potrebna sprememba v strokovnem štabu, trenersko palico pa je prevzel Mišo Brečko. Zeleno-beli so pod njegovim vodstvom na 32 tekmah vpisali 16 zmag, šest remijev in 10 porazov. Zdaj ga čaka nov izziv v soseščini – in to precej zahteven.
Osijek je minulo sezono končal šele na predzadnjem, devetem mestu hrvaškega prvenstva, zato bo ena glavnih nalog novega trenerja vrniti stabilnost in zaupanje v ekipo. Klub je ob predstavitvi poudaril, da od Bessoneja pričakuje predvsem izgradnjo konkurenčnega moštva in močnejših odnosov znotraj slačilnice.
Bessone je trenersko pot začel v Andori, kjer je vodil Inter d'Escaldes, Atletic d'Escaldes in Santa Colomo. Z Interjem je osvojil naslov in superpokal, z Atleticom je bil državni prvak, izbran pa je bil tudi za najboljšega trenerja sezone. S Santa Colomo je nase opozoril tudi v evropskih kvalifikacijah, kjer je presenetil banjaluški Borac.
Preden se je podal v trenerske vode, je imel zanimivo igralsko kariero. Razvijal se je v sloviti Barcelonini akademiji La Masia, pozneje pa igral za Espanyol B, Gimnastic, Swansea, Leeds, Charlton, Swindon Town, Oldham, Millwall in kratek čas tudi v ZDA pri Kansas Cityju.
"Odraščal sem v La Masii in rad imam, ko ima moja ekipa žogo v nogah ter nenehno išče posest. Tako je bilo tudi, ko sem bil igralec v Španiji in Angliji. Vedno sem nogometu, tudi kot trener, pristopal z ambicijo in željo, da dosežem velike stvari," je ob predstavitvi povedal Bessone.
Osijek je ob tem izpostavil, da novi trener zagovarja napadalen in atraktiven nogomet, z veliko posesti, jasno strukturo, pogumom z žogo in disciplino v vseh fazah igre. Po turbulentni sezoni na Opus Areni bo moral vse to hitro prenesti tudi na igrišče.
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