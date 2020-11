Izrazi sožalja po smrti nogometne legende: 'Počivaj v miru, hvala za vse!'

"Večen si! " so zapisali na profilu pokojnega legendarnega nizozemskega nogometaša Johana Cruyffja.

"Počivaj v miru, legenda !" in " Nogometni svet je izgubil legendo! " se glasijo izrazi sožalja na družbenih omrežjih, ki jih spremljajo fotografije pokojnega Diega Armanda Maradone in posnetki njegovih nogometnih mojstrovin.

Tudi naš košarkarski as Luka Dončič je zapisal: " Maradona, počivaj v miru!"

"Hvala za vse, Diego!" so sporočili iz nogometnega kluba Barcelona, za katerega je igral med leti 1982 in 1984.

Iz kluba Chelsea so sporočili: "Genij svoje umetnosti. Gospodar naše igre. Eden največjih vseh časov!"

Med zvezdniki, ki so ob izrazu sožalja delili svoje fotografije z njim, sta atlet Usain Bolt in legenda nogometnega kluba AS Roma Francesco Totti.