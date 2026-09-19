Po spodrsljaju se Sporting želi vrniti v zmagovalni ritem

Sporting v tekmo vstopa po remiju v prejšnjem krogu, ko so si privoščili spodrsljaj. Sezono so sicer začeli zelo dobro. Po šestih tekmah so v portugalski ligi še neporaženi. Vrhunsko pa so sezono začeli tudi v ligi prvakov, ko so na prvi tekmi premagali Galatasaray.

"To je preprosta tekma za analizo. Prvi polčas smo začeli zelo dobro, v prvih 20-25 minutah, z nekaj potrpljenja, ko smo imeli žogo. Igrišče ni bilo v prav dobrem stanju, da bi iskali poteze znotraj, in morali smo se prebijati skozi kanale, a smo začeli dobro", je po zadnji tekmi dejal trener Sportinga Rui Borges. "Ekipa, ki želi zmagati na vsaki tekmi in se boriti za naslov, se ne sme niti za sekundo izklopiti", je še dodal.