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Nogomet

Po spodrsljaju se Sporting želi vrniti v zmagovalni ritem

Lizbona, 19. 09. 2026 08.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.I.
Sporting - Bodo/Glimt

Sporting iz Lizbone se želi po spodrsljaju v prejšnjem krogu proti Famalicau vrniti v zmagovalni ritem. To lahko storijo že danes, ko na stadion José Alvalade prihaja Arouca, ki v portugalskem prvenstvu zaseda peto mesto. Tekmo si boste v živo lahko ogledali od 21.25 dalje na VOYO.

Portugalska liga: Sporting - Arouca
Portugalska liga: Sporting - Arouca
FOTO: VOYO

Sporting v tekmo vstopa po remiju v prejšnjem krogu, ko so si privoščili spodrsljaj. Sezono so sicer začeli zelo dobro. Po šestih tekmah so v portugalski ligi še neporaženi. Vrhunsko pa so sezono začeli tudi v ligi prvakov, ko so na prvi tekmi premagali Galatasaray.

Portugalska liga na VOYO
Portugalska liga na VOYO
FOTO: VOYO

"To je preprosta tekma za analizo. Prvi polčas smo začeli zelo dobro, v prvih 20-25 minutah, z nekaj potrpljenja, ko smo imeli žogo. Igrišče ni bilo v prav dobrem stanju, da bi iskali poteze znotraj, in morali smo se prebijati skozi kanale, a smo začeli dobro", je po zadnji tekmi dejal trener Sportinga Rui Borges. "Ekipa, ki želi zmagati na vsaki tekmi in se boriti za naslov, se ne sme niti za sekundo izklopiti", je še dodal.

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Sporting Lizbona nogomet portugalska liga Arouca VOYO

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